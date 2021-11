Les traders XLM tentent de briser le ralentissement et de pousser le prix Stellar à 0,40 $ | Cryptomonnaie

Le prix XLM connaît un coup de pouce haussier lors de la séance de négociation asiatique aujourd’hui.

Stellar a augmenté son volume d’achat avant même que les prix n’atteignent le support de la zone d’achat.

Attendez-vous à ce que les traders prennent de l’élan pour la semaine prochaine, ramenant le prix XLM sur le devant de la scène.

Les traders à prix stellaire (XLM) sont impatients et ont déjà commencé à acheter au plus bas du mois. Non loin en dessous se trouve la base d’un triangle baissier à 0,30 $ (représenté par une ligne noire sur le graphique ci-dessous). Les traders arrêtent actuellement le glissement de Stellar vers la base de 0,30 $. Attendez-vous à ce que les traders essaient de réduire les pertes de cette semaine et de se positionner pour un nouveau test et franchir la ligne de tendance ascendante (également noire sur le graphique) d’ici la semaine prochaine.

Le prix XLM encourage les traders impatients à acheter la baisse

Le prix stellaire a été un peu en retrait ces deux dernières semaines après que les traders n’ont pas réussi à franchir le niveau de résistance mensuel R1 à 0,45 $. Les traders ont alors vu leur opportunité et ont entamé une tendance baissière intermédiaire, soutenue par la ligne de tendance noire descendante. Alors que le prix s’échangeait à la baisse, les moyennes mobiles simples (SMA) de 55 jours et 200 jours à 0,36 $ ont été cassées et un triangle baissier a commencé à se former avec le niveau historique de 0,30 $ comme base.

Le prix XLM a vu les traders pris par surprise ce matin alors que les afflux côté achat du prix Stellar augmentaient. Cela a provoqué une réaction instinctive des traders, car ils voient leurs gains presque entièrement réduits, même avant un premier test de la 0,30 $ de base. Il semble que les traders voudront essayer de récupérer à la fois le SMA de 55 jours et le SMA de 200 jours à 0,35 $ au moment ou pendant le week-end.

Graphique journalier XLM/USD

Si les traders des prix XLM peuvent obtenir une légère augmentation de certains vents arrière – ou à la suite de quelques vents contraires qui s’estompent – attendez-vous à un mouvement amplifié à la hausse avec une cassure au-dessus de la ligne de tendance noire ascendante. Ensuite, les traders seront probablement poussés hors de leurs positions, ce qui entraînera un éventuel resserrement à la baisse jusqu’à 0,40 $. À partir de là, un effet d’entraînement positif d’autres vents favorables dans les crypto-monnaies pourrait aider à faire remonter le sentiment du prix Stellar à 0,46 $.