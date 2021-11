Les traders VeChain défendent la tendance à la hausse alors que l’EFP rebondit vers 0,16 $ | Cryptomonnaie

Le prix VeChain voit les traders défendre le niveau de pivot mensuel autour de 0,12 $.

Le prix de l’EFP est pris en charge par le pivot et le SMA de 55 jours à 0,13 $.

Attendez-vous à ce que les traders reprennent lentement mais sûrement l’action des prix de Vechain et remontent le prix vers 0,16 $.

Le prix de VeChain (VET) a été en retrait pendant la majeure partie du mois de novembre avec une dévaluation de 35%. Mais ces derniers temps, le prix de l’EFP a vu les traders s’arrêter net au pivot mensuel où les afflux de traders ont augmenté le volume côté achat et stoppé la baisse. Avec cette hausse, un renversement de tendance pourrait être à l’ordre du jour, les traders augmentant à nouveau l’action des prix de l’EFP vers 0,16 $.

Le prix de l’EFP voit un renversement haussier avec un nouveau test possible de 0,16 $ d’ici ce week-end

Le prix de VeChain a reculé depuis l’échec de la rupture du R2 mensuel à 0,18 $. Ni 0,15 $ ni quelques lignes de tendance ascendantes ne correspondaient à la poussée baissière. La voie étant ouverte, les traders ont commencé à accélérer vers le niveau pivot mensuel à 0,12 $.

Le prix de l’EFP connaît cependant un changement de sentiment aujourd’hui, avec l’intervention des traders et la reprise du volume côté achat. Ceci est montré dans l’indice de force relative (RSI) qui a connu une légère hausse, de retour vers des niveaux plus neutres. Avec cette hausse, davantage de traders ne voudront plus attendre 0,11 $ comme entrée – avec le support historique et la moyenne mobile simple de 200 jours – mais utiliseront plutôt le pivot mensuel et le SMA de 55 jours à 0,12 $ comme point d’entrée.

Graphique journalier VET/USD

Attendez-vous à ce que les traders commencent à accélérer leurs prises de bénéfices, car l’objectif de prix prévu de 0,11 $ ne sera pas atteint. Cela suscitera plus de demande du côté des acheteurs et pourrait voir un renversement rapide du mouvement baissier jeudi. Une fois que les traders auront récupéré la ligne de tendance ascendante verte comme support, attendez-vous à une compression et à un dépassement de 0,16 $ à éventuellement 0,18 $ d’ici la semaine prochaine.