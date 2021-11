Cardano renverse Ethereum dans le volume des transactions alors que le prix de l’ADA se redresse rapidement | Cryptomonnaie

L’activité en chaîne de Cardano a explosé vendredi, dominant momentanément Ethereum.

Cardano a récemment été reconnu comme le « Meilleur projet DeFi de l’année » lors du sommet de l’AIBC.

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a révélé son idée du métavers dans une récente interview.

Les analystes s’attendent à ce que le prix de Cardano se remette de la chute en dessous de 2 $.

Cardano, la sixième plus grande crypto-monnaie, a momentanément inversé Ethereum dans le volume de transactions quotidien plus tôt vendredi. Le prix de l’altcoin a chuté de plus de 11% la semaine dernière.

Les analystes sont optimistes sur Cardano alors qu’il retourne Ethereum

L’activité en chaîne de Cardano a explosé, le volume de transactions quotidien renversant momentanément la deuxième plus grande crypto-monnaie vendredi. L’altcoin a récemment été reconnu comme le meilleur projet DeFi lors du sommet du jeu AIBC.

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a révélé ses plans pour Cardano et son idée du métavers. Dans une récente interview, Hoskinson a déclaré :

Vous pouvez soit superposer des attributs numériques sur le monde physique, par exemple lorsque vous regardez un bâtiment comme un restaurant, il vous montre sur vos lunettes de réalité augmentée à quelle heure il s’ouvre et se ferme, ou vous pouvez vous immerger complètement dans le monde numérique et avoir une expérience de réalité virtuelle.

Les partisans s’attendent à ce que l’idée de Hoskinson pour le métavers renforce l’utilité des jetons natifs de Cardano.

Cardano a attiré des entrées institutionnelles massives, un total de 16,4 millions de dollars au cours de la semaine dernière, sur la base des données de CoinShares. Hoskinson pense que la feuille de route 2022 pour le réseau Cardano se met en place à mesure que les performances du réseau sont optimisées.

Les analystes sont optimistes sur ADA alors que le lancement d’Hydra se rapproche. L’analyste pseudonyme de crypto-monnaie @Koolaid_crypto pense que le prix de Cardano est à un endroit privilégié pour un rebond.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de l’ADA et ont prédit une pompe massive après une séquence de 9 semaines de défaites consécutives. Les prix de l’ADA ont plongé lorsque la capitalisation boursière globale de la crypto a chuté au cours de la semaine dernière. Les analystes s’attendent à ce qu’ADA se remette de la baisse et entre dans la deuxième étape de la course haussière.