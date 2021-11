Le prix du Dogecoin reste sous pression baissière alors que les traders DOGE attendent des niveaux d’entrée plus bas | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin peut encore corriger 15% de plus avant de voir les traders reprendre le volume côté achat.

Le prix DOGE a déjà corrigé de 40 % par rapport au plus haut d’octobre et possède encore un potentiel de baisse plus important.

Attendez-vous à ce que les baissiers récupèrent les gains restants pour leurs positions courtes, avec une possible cassure haussière la semaine prochaine.

Dogecoin (DOGE) n’a pas exactement été dans une position idéale ces derniers temps, car l’action des prix s’estompe davantage à la baisse. Les traders continuent de pénétrer des niveaux de support importants et de les transformer en résistance. Les haussiers, quant à eux, attendent le bon moment pour que les vents contraires s’atténuent avant de s’engager dans la construction d’une position longue dans l’action des prix DOGE. Attendez-vous à ce que les traders entraînent la dévaluation du prix DOGE de 15 % de plus avant que les traders ne s’engagent, probablement à environ 0,20 $. À ce niveau, attendez-vous à voir une prise de participation massive avec une cassure haussière potentiellement en préparation la semaine prochaine.

Le prix DOGE voit l’élan se renforcer pour un rebond haussier

Le prix Dogecoin n’a pas eu un si bon bilan au mois de novembre. Après une tentative infructueuse de dépasser 0,36 $, les traders ont pris le relais et ont fait baisser les prix DOGE de 40 % pour atteindre 0,22 $. Le prix DOGE a été presque réduit de moitié, et on aurait pu penser que ce serait le bon moment pour acheter. Mais les traders se sont abstenus, après que les traders aient transformé plusieurs niveaux de support importants en résistance.

L’indice de force relative du prix DOGE a encore une certaine marge de manœuvre dans la zone neutre avant d’atteindre le territoire de survente. Attendez-vous donc à ce que les traders restent assis sur leurs mains et attendez une dernière poussée vers le pivot mensuel à 0,20 $, et peut-être même un très court saut vers 0,19 $, qui a de l’importance comme le plus bas de septembre.

Graphique journalier DOGE/USD

Le prix DOGE devrait maintenant être repris par les traders à environ 0,19 $-0,20 $, et comme les traders voudront réaliser des bénéfices, attendez-vous à ce que l’activité côté achat double la demande car les acheteurs et les vendeurs voudront acheter des pièces Dogecoin. Cela se traduira par un retournement rapide et une cassure haussière vers les lignes de tendance rouge et verte qui divergent désormais entre 0,24 $ et 0,22 $. Une fois que les traders Dogecoin auront récupéré cette zone, attendez-vous à une action en dents de scie sur les prix alors que les traders tentent à nouveau de s’engager. Les traders, quant à eux, voudront essayer de récupérer 0,26 $, en fonction des vents arrière et contraires qui se présenteront la semaine prochaine.