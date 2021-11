StakeMoon se lance sur PancakeSwap après une prévente réussie | Cryptomonnaie

StakeMoon a terminé sa jolie vente.

Le jeton est maintenant répertorié sur PancakeSwap.

Le DEX dicterait la valeur de StakeMoon par le biais des forces du marché.

StakeMoon, un nouveau projet innovant de crypto-monnaie numérique, a collecté plus de 500 000 $ lors de la pré-vente et diffuse désormais ce succès auprès des masses en lançant aujourd’hui sur PancakeSwap.

PancakeSwap ajoute la prise en charge de StakeMoon

La liste StakeMoon sur PancakeSwap a créé un marché permettant aux acheteurs et aux vendeurs d’acheter, de vendre et d’échanger le jeton contre des centaines de devises de la finance décentralisée (DeFi) sans l’intervention d’un tiers. Par conséquent, dicter la valeur est StakeMoon par le biais des forces du marché.

PancakeSwap est une bourse décentralisée (DEX) connue sous le nom de teneur de marché automatisé (AMM). Il offre des avantages uniques pour une excellente expérience de trading, notamment des frais de transaction extrêmement bas et des délais de confirmation rapides pour un trading rapide et sûr.

« Avec le plus grand nombre d’utilisateurs de toutes les plates-formes décentralisées, PancakeSwap était le choix évident pour la liste d’échange initiale de StakeMoon », a déclaré Scott Ryder, PDG de StakeMoon. « Nous avons suivi de près notre feuille de route et sommes ravis de lancer avec succès PancakeSwap. Nous faisons confiance à l’interface sans tracas de PancakeSwap, qui est conçue pour accueillir des fonctionnalités telles que l’échange, le jalonnement et le pontage des actifs.

StakeMoon, une technologie autonome de jalonnement et de création de liquidité basée sur Binance Smart Chain, a connu un grand succès lors du lancement en douceur et de la prévente de son jeton. Tokenomics pour ce jeton comprend un taux d’imposition de 15% sur toutes les transactions pour décourager les day traders et les spéculateurs du marché d’acheter et de vendre le jeton StakeMoon dans le cadre d’une stratégie d’investissement à court terme. Sur ce chiffre, 10 % sont distribués aux détenteurs de jetons existants, tandis que les 5 % restants sont alloués au pool de liquidités StakeMoon.