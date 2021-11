Shiba Inu en danger de « signal supérieur » alors que le prix du SHIB perd 50% en 3 semaines | Cryptomonnaie

Le mème-crypto-monnaie Shiba Inu (SHIB) a perdu plus de 50% de sa valorisation boursière en trois semaines depuis ses sommets historiques fin octobre.

Le prix du SHIB est tombé à 0,00004251 $ le 19 novembre après avoir corrigé de près de 55 % par rapport à son plus haut historique de 0,00008854 $. Son prix a récupéré une petite partie de ses pertes vendredi, mais le mouvement semblait indécis en raison de volumes d’échanges plus faibles, c’est-à-dire que peu de commerçants ont soutenu la tendance au rebond.

Certains analystes ont noté qu’un net recul du marché de Shiba Inu était inévitable après que son prix a grimpé de plus de 1 100 % depuis le 1er octobre.

Par exemple, un analyste de marché indépendant, sous le pseudonyme de John Wick, a qualifié la correction de prix en cours de SHIB de « signal supérieur », suggérant ainsi des ventes massives supplémentaires dans les sessions à venir.

Tableau des prix SHIB/USD sur quatre heures. Source : TradingView, John Wick

« Acheter les trempettes »

Les fluctuations de prix de 50% ou plus ne sont pas trop rares sur le marché des crypto-monnaies. Par exemple, Bitcoin était passé d’environ 65 000 $ à moins de 30 000 $ en moins de trente jours plus tôt cette année. Mais plus tard, BTC a rebondi pour établir un nouveau record à 69 000 $.

Au cœur du rebond volatil de Bitcoin se trouvait un récit bien diffusé qui le projetait comme une couverture contre la hausse de l’inflation dans le monde entier. Pendant ce temps, pour Shiba Inu, le récit haussier de base reste la « communauté », comme l’a déclaré l’un des endosseurs les plus populaires de la pièce, David Gokhshtein.

Le fondateur de Gokhshtein Media et PDG de PAC Protocol a rappelé que les performances haussières de Shiba Inu cette année s’expliquent par le renforcement du soutien de la communauté et malgré l’absence de soutien majeur de la part des célébrités et des milliardaires.

Gokhshtein a tweeté vendredi en demandant à ses abonnés qui parmi eux « achètent les baisses », réitérant ainsi également sa foi dans un rebond potentiel des prix du SHIB, même après une correction des prix de plus de 50 %.

Perspectives techniques Bul

La correction de prix en cours de Shiba Inu l’a fait baisser à l’intérieur de ce qui semblait être une fourchette de drapeaux haussiers, ce qui augmente la possibilité que la pièce poursuive sa tendance à la hausse à l’avenir.

Dans le détail, Bull Flags se produit comme une brève pause dans la tendance après une forte hausse des prix.

Le modèle ressemble à un canal/rectangle en pente descendante représenté par deux lignes de tendance descendantes parallèles. En règle générale, les Bull Flags entraînent une rupture des prix de la ligne de tendance supérieure à des niveaux de longueur égale à la hauteur de la tendance haussière précédente (appelée Flagpole).

Graphique des prix quotidiens SHIB/USDT avec Bull Flag. Source : TradingView

Cela dit, la prochaine tentative de SHIB de dépasser la ligne de tendance supérieure de son drapeau, si elle s’accompagne d’une augmentation du volume des transactions, pourrait entraîner une hausse des prix vers 0,00010000 $.