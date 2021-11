Bitcoin tente de récupérer les prix après une chute à moins de 56 000 $ due aux dérivés | Cryptomonnaie

Bitcoin cherche à reprendre pied, après avoir atteint un plus bas de cinq semaines vendredi matin, une décision que les participants au marché ont déclarée être motivée par les produits dérivés.

La crypto-monnaie la plus élevée s’était rétablie à 57 200 $ au moment de la publication, contre le creux de 55 666 $ atteint aux premières heures de l’Europe. C’était le niveau le plus bas depuis le 13 octobre.

Selon Ki-Young Ju, PDG de la plate-forme d’analyse blockchain CryptoQuant, la baisse initiale était principalement due aux traders prenant des positions courtes sur le marché à terme perpétuel. « Le sentiment du marché était de vendre, selon le ratio achat-vente du preneur », a déclaré Ju. « Plus de gens vendaient du bitcoin à découvert via les ordres du marché. »

Le ratio d’achat-vente du preneur est le rapport du volume d’achat divisé par le volume de vente des preneurs dans les échanges de swaps perpétuels dans toutes les bourses de produits dérivés. Les investisseurs individuels, les petites entreprises sont appelés preneurs de prix. L’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton qualifiant les crypto-monnaies de force déstabilisatrice lors de l’événement Bloomberg peut avoir déclenché la vente.

Daniel Kukan, trader senior en crypto-monnaie chez Crypto Finance AG, basé en Suisse, a déclaré : « nous n’avons pas du tout vu de gros vendeurs ; le mouvement était motivé par les produits dérivés.

Noelle Acheson, responsable des analyses de marché chez Genesis Global Trading, a attribué la récente baisse des records de près de 69 000 $ aux craintes que la finalisation des demandes de règlement contre la défunte bourse crypto Mt. Gox et la résolution de la bataille judiciaire en cours entre Ira Kleiman et Craig Wright pour les droits sur le portefeuille de 1,1 million de BTC de Satoshi Nakamoto pourraient exercer une pression de vente sur le marché.

Acheson, cependant, a déclaré que ces craintes n’étaient pas fondées. « Le moment [of the Mt. Gox settlement] n’est toujours pas clair et pourrait être en 2022 ou même en 2023. En outre, de nombreux détenteurs de créances sont des fonds spéculatifs qui peuvent ou non choisir de vendre », a déclaré Acheson.

En ce qui concerne la bataille judiciaire, Acheson a déclaré que la victoire du plaignant Kleiman ne devrait pas conduire à la libération d’une partie importante des pièces verrouillées, comme le craignent certains commerçants. C’est parce que le défendeur n’a pas produit de preuve d’avoir accès au BTC en question, même s’il perdait.

Les données suivies par Glassnode ne montrent aucun signe de vente de panique par les investisseurs à long terme. L’offre détenue par les détenteurs à long terme n’a diminué que de 26 461 bitcoins depuis le 10 novembre, ce qui représente un maigre 0,19% de leur solde, selon les données de Glassnode. L’approvisionnement en liquide de Bitcoin a diminué de 145 000 BTC au cours des 30 derniers jours.

Pendant ce temps, les données partagées par IntoTheBlock montrent que plus de 20 000 pièces ont quitté les échanges centralisés au cours des sept derniers jours.

« Les craintes d’une pression de vente semblent être plus une justification qu’une raison de la correction du marché, qui présente les caractéristiques d’un répit normal à une course haussière et d’une saine réduction de l’effet de levier », a noté Acheson.

La divergence haussière de l’indice de force relative du graphique horaire indique un épuisement de la tendance baissière et la possibilité d’une reprise prolongée. La résistance est vue à 58 400 $, suivie de 60 000 $.