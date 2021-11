Le prix du XRP pourrait rebondir avant que Ripple n’établisse un biais directionnel | Cryptomonnaie

Le prix XRP traverse à l’intérieur d’un modèle de triangle symétrique, prévoyant un mouvement de 37%.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 20 % avant une cassure.

Une rupture du niveau de support de 1 $ déclenchera une baisse.

Le prix XRP est dans une formation technique ambiguë qui est proche d’une cassure. Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse haussière de la valeur marchande de Ripple avant une cassure.

Prix ​​XRP au point de départ ou d’arrêt

Le prix XRP a mis en place deux plus hauts inférieurs et trois plus bas plus élevés depuis le 6 septembre. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance révèle un triangle symétrique. Cette formation technique prévoit un mouvement de 37%, obtenu en mesurant la distance entre le premier swing haut et swing bas jusqu’au point de rupture.

Actuellement, le prix XRP plane juste au-dessus de la limite inférieure du triangle symétrique. Un rebond à ce niveau propulsera Ripple vers la barrière de résistance immédiate à 1,12 $. Effacer ce niveau placera le XRP devant 1,26 $ – une ascension de 20 % à partir de 1,03 $.

En supposant que le prix XRP puisse produire une clôture quotidienne supérieure à 1,26 $, il aura établi un biais directionnel et confirmé une cassure. Dans un tel scénario, la configuration du triangle symétrique prévoit une hausse de 37% à 1,73 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et swing bas au point de rupture.

Les investisseurs doivent toutefois attendre une confirmation secondaire si le prix du XRP transforme avec succès la zone d’approvisionnement de 1,31 $ à 1,41 $ en un plancher de support.

Graphique XRP/USDT sur 6 heures

Bien que les perspectives haussières soient plausibles, elles reposent sur le prix XRP produisant une clôture quotidienne au-dessus de la ligne de tendance supérieure à 1,26 $. Compte tenu des perspectives baissières du marché de la cryptomonnaie, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et se retirer après la hausse initiale à 1,12 $ et 1,26 $.

Une vente en BTC qui le fait baisser à 53 000 $ entraînera probablement un emboîtement du prix du XRP. Dans cette situation, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que Ripple descende au niveau psychologique de 1 $.

Une clôture quotidienne en dessous de cette barrière confirmera une cassure baissière et déclenchera une baisse de 37% à 0,65 $.

Bien que l’objectif théorique soit sombre, la zone de demande de trois jours, allant de 0,70 $ à 0,78 $, devrait amortir la pression de vente entrante et empêcher une nouvelle baisse.