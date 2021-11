La crypto pourrait déstabiliser les nations et saper le statut de monnaie de réserve du dollar, selon Hillary Clinton | Cryptomonnaie

Vendredi, l’ancienne secrétaire d’État américaine et candidate démocrate à la présidence, Hillary Clinton, a critiqué les crypto-monnaies, appelant les États-nations à surveiller leur ascension.

« Un autre domaine auquel j’espère que les États-nations commenceront à accorder une plus grande attention est la montée en puissance de la crypto-monnaie, car ce qui semble être un effort très intéressant et quelque peu exotique pour exploiter littéralement de nouvelles pièces afin d’échanger avec elles a le potentiel de saper les devises, pour sapant le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve, pour déstabiliser les nations, peut-être en commençant par les petites mais en allant beaucoup plus grandes », a déclaré Clinton lors d’une table ronde au Bloomberg New Economy Forum à Singapour.

Alors que les fans de crypto ont longtemps salué le bitcoin comme une meilleure alternative au dollar américain, les experts traditionnels du marché suggèrent le contraire. « Il est peu probable que le bitcoin remplace le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale », a déclaré à CoinDesk l’année dernière Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Global Forex et auteur du livre « Making Sense of the Dollar ». « Soutenir le dollar est le marché des obligations d’État le plus grand, le plus profond et le plus transparent au monde. »

Les commentaires de Clinton font suite à une exigence controversée de déclaration de taxe crypto qui faisait partie du projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars promulgué lundi par le président américain Joe Biden. Selon le projet de loi, à partir de 2023, les courtiers devront divulguer les noms, adresses, numéros de téléphone, gains en capital et pertes des clients à l’Internal Revenue Service. Les entités recevant des paiements crypto d’une valeur supérieure à 10 000 $ devront révéler l’identité de l’expéditeur au gouvernement.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé à un effort conjoint des nations démocratiques pour garantir que les crypto-monnaies ne « finissent pas entre de mauvaises mains, ce qui peut gâcher notre jeunesse ».