Bitcoin : Une énorme opportunité d’achat à 54500/54000 [Video] | Cryptomonnaie

Bitcoin plus bas que prévu alors que nous recherchons une énorme opportunité d’achat à 54500/54000.

Ripple s’est écrasé à travers la moyenne mobile de 100 jours à 11100 comme prévu pour un signal de vente important à moyen terme avec d’énormes profits sur nos shorts alors que nous nous écrasons à 10155. Cependant, la baisse est susceptible d’être plus limitée maintenant, donc courir à découvert beaucoup plus loin est risqué . Emportez l’argent !

Hier, en fait, nous avons rebondi vers la résistance à 11500/11700 avec un plus haut pour la journée se situant au milieu de la fourchette – les shorts ont donc parfaitement fonctionné avec un profit rapide de 1400 pips possible. Ça fera l’affaire!

Ethereum, nous devrions être longs à l’opportunité d’achat à 4050/4000 (où j’ai prédit un plus bas pour la correction) avec des arrêts en dessous de 3950.

Analyse quotidienne

Bitcoin a cassé le support à 62000/61500 et s’est maintenu en dessous de 60000 un signal de vente ciblant 58000/57500, qui a ensuite cassé comme prévu pour le prochain objectif de 56000 (touché pendant la nuit) et une énorme opportunité d’achat à 54500/54000 aujourd’hui, avec des arrêts en dessous de 53000 Je serais très surpris si cela casse, mais si c’est le cas au cours du week-end, c’est un signal de vente visant 50000.

Espérons que nous achèterons des positions longues entre 50 000 et 50 000 pour un rebond à 57000, 60000 et 61500/62000. Les traders ont besoin d’une cassure au-dessus de 63000 pour un signal d’achat.

Les gains d’ondulation sont encore susceptibles d’être limités à ce stade, résistance à 11000/11100 et à nouveau à 11400/11500. Cependant, une cassure au-dessus de 11600 est un signal d’achat.

Il est possible que nous tombions un peu plus loin vers la moyenne mobile à 200 jours à 9950/9920. Un plus bas pour le jour où la correction est possible ici. Les longs doivent s’arrêter en dessous de 9700.

Ethereum est long à 4050/4000 avec des stops en dessous de 3950. Une cassure plus basse est un signal de vente important ciblant 3800 puis un support à 3750/3700. Essayez les longs avec des arrêts en dessous de 3650.

Nos longs visent 4150/70 puis première résistance à 4300/4330. Nous devrions lutter ici, mais les shorts seront probablement trop risqués après le rebond de l’énorme support à 4050/4000. (si vous essayez, scalpez 100 pips et reprenez un long). Soyez prêt à acheter une cassure au-dessus de 4350 ciblant 4400/10 puis une forte résistance à 4500/4550.