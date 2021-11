Bitcoin s’accroche à 56 000 $ alors que les baleines continuent d’acheter – Regardez ces niveaux de prix BTC | Cryptomonnaie

Les temps de test se poursuivent pour les traders Bitcoin avec la capitalisation boursière de mille milliards de dollars à venir pour le support.

Bitcoin (BTC) exige une refonte « légèrement baissière » de l’action des prix alors que les anciens niveaux de support cèdent du jour au lendemain.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Les analystes sonnent l’alarme sur l’intérêt ouvert

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré un minimum de 55 640 $ sur Bitstamp le 19 novembre.

Capitalisant sur ses niveaux les plus bas depuis plus d’un mois, Bitcoin n’a pas réussi à rebondir de manière significative depuis – et maintenant les prédictions de prix commencent à changer avec lui.

Dans sa dernière mise à jour YouTube, Filbfilb, analyste de la plateforme de trading Decentrader, a averti que la moyenne mobile (DMA) de 50 et 100 jours pourrait être tout ce qui peut aider les traders.

Le BTC/USD a ensuite chuté à travers le premier, ne laissant que le 100DMA à un peu plus de 53 000 $.

« Je vais certainement revenir à 53 000 $ », a-t-il déclaré aux téléspectateurs, après avoir déclaré que les chances du prix de protection 100DMA étaient « raisonnablement bonnes ».

Ce niveau coïncide avec la valorisation de la capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars de Bitcoin, ce qui était auparavant considéré comme permanent.

Pendant ce temps, l’intérêt ouvert encore élevé pour les dérivés de Bitcoin malgré la baisse des prix pose des problèmes à Filbfilb et à d’autres.

Cela, soupçonne-t-il, est dû au fait que les traders prennent des positions longues – et le résultat sera soit un balayage net via un rebond, soit un « vidage » de leurs positions.

Graphique d’intérêt ouvert à terme sur Bitcoin. Source : Coinglass

Les taux de financement sont également restés élevés sur certaines bourses importantes, indiquant des attentes de retour des prix plus élevés.

Tableau des taux de financement Bitcoin. Source : Coinglass

Baleines (continuer) à acheter la trempette

Ailleurs, certains hodlers à gros volume mettent leur argent là où leur bouche est.

Selon les données de la blockchain, la troisième plus grande adresse BTC a continué d’acheter cette semaine. Après avoir augmenté son solde de 207 BTC à 62 000 $, des accumulations plus importantes ont suivi sous la forme d’achats de 1 647 BTC, 700 BTC et 484 BTC.

Comme Cointelegraph l’a également signalé, ceux qui ont acheté au cours des six à douze derniers mois restent déterminés à ne pas vendre leurs pièces.

Même à des niveaux record, les ventes sont restées faibles, le hodl d’un an représentant la plus grande proportion de l’offre actuelle de Bitcoin.