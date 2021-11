Le prix de Solana visera un nouveau sommet historique à 325 $ si les traders entrent sur un support critique | Cryptomonnaie

Le prix de Solana s’approche d’un point critique qui pourrait décider du sort du jeton dans un avenir proche.

Le tueur d’Ethereum doit détenir au-dessus de 189 $ pour espérer une reprise et atteindre un nouveau sommet historique.

Si SOL tombe en dessous du niveau de support crucial, une chute de 34% pourrait être sur le radar.

Le prix de Solana s’approche d’un niveau de support critique qui pourrait déterminer les perspectives à court terme de SOL. Le tueur d’Ethereum continue de présenter des perspectives haussières avec son prochain objectif optimiste à 325 $, mais si la position cruciale ne tient pas, le jeton pourrait risquer une baisse de 34%.

Le prix Solana se prépare à une reprise régulière

Le prix de Solana a formé un canal parallèle ascendant sur le graphique de 12 heures alors que SOL continue d’afficher des hauts et des bas plus élevés. Après avoir chuté de 25 % par rapport à son plus haut historique, le tueur d’Ethereum s’approche désormais d’un niveau de support décisif à la limite inférieure de la configuration graphique dominante à 189 $.

Si le prix de Solana parvient à se maintenir au-dessus de ce niveau, une reprise pourrait être envisagée pour le jeton. Le modèle technique dominant suggère que SOL pourrait viser la limite supérieure du modèle graphique à 325 $, coïncidant avec le niveau de retracement de Fibonacci de 127,2%.

Cependant, avant que les traders SOL n’atteignent la cible haussière, quelques obstacles peuvent apparaître. Le prix Solana sera confronté au premier obstacle à la moyenne mobile simple (SMA) de 100 sur douze heures à 193 $, puis au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %.

D’autres vents contraires peuvent apparaître au 50 SMA de douze heures à 222 $, puis au 21 SMA de douze heures à 228 $ avant que le prix Solana ne confronte la limite médiane du canal parallèle à 237 $. Une augmentation des ordres de vente pourrait voir SOL chercher du soutien à proximité avant que le jeton ne rencontre l’obstacle suivant à la ligne de résistance de l’IRM à 252 $.

Le dernier obstacle à surmonter pour le prix de Solana avant d’approcher l’objectif haussier est à son plus haut historique à 259 $.

Graphique SOL/USDT sur 12 heures

Si les baissiers parviennent à prendre le contrôle du marché, le prix de Solana pourrait baisser davantage vers la ligne de support donnée par l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI), suggérant qu’une emprise supplémentaire émergera à 186 $ si SOL tombe en dessous de la limite inférieure du canal parallèle. .

Si le prix de Solana plonge en dessous de 189 $ – 186 $, les perspectives haussières seraient annulées et les investisseurs de SOL pourraient s’attendre à de nouvelles pertes et même mettre une baisse de 34% sur le radar donnée par la cible baissière du schéma graphique dominant à 140 $.