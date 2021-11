First Mover Asia: Bitcoin tombe en dessous de 60 000 $ au milieu d’une large vente sur les marchés de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Les commerçants n’ont pas pu expliquer définitivement le déclin du bitcoin ; l’éther tombe sous les 4 000 $ pour la première fois depuis la fin octobre.

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : les marchés de la cryptomonnaie semblent plus faibles alors que le bitcoin tombe en dessous de 60 000 $ et que l’éther perd pied à plus de 4 000 $.

Avis du technicien : les acheteurs pourraient défendre un support immédiat d’environ 56 000 $ pendant les heures de négociation asiatiques, bien que brièvement compte tenu de la forte résistance des frais généraux sur les graphiques.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 56 630 $ -5,5%

Éther (ETH) : 3 964 $ -6,3 %

Le marché bouge

Bitcoin (BTC) se dirigeait vers sa pire performance hebdomadaire depuis mai alors que le prix de la plus grande crypto-monnaie par valeur marchande a glissé en dessous de 60 000 $.

Le prix était d’environ 58 000 $ au moment de la publication, en baisse de 11,5 % depuis dimanche soir, et s’est produit au milieu d’une large vente sur les marchés des crypto-monnaies. L’éther (ETH) est tombé en dessous de 4 000 $ pour la première fois depuis fin octobre.

Les commerçants ont eu du mal à trouver des raisons spécifiques pour les dernières baisses, mais ont reconnu que le marché semblait soudainement plus faible qu’il ne l’était la semaine dernière lorsque le prix du bitcoin a atteint un niveau record de près de 69 000 $.

« Les traders gagneront en confiance », a écrit jeudi Matt Blom, responsable des ventes et du commerce de la société d’actifs numériques Eqonex, dans une newsletter. « Leur recherche continue de niveaux inférieurs n’a jusqu’à présent pas été couronnée de succès, mais une clôture inférieure à 58 850 $ augmentera leur confiance et les prix chuteront à 56 670 $. »

Catalyseurs potentiels à venir : le président américain Joe Biden a déclaré qu’il prévoyait de nommer son candidat à la présidence de la Réserve fédérale dans les prochains jours, et les analystes évaluent lequel des deux favoris présumés – l’actuel président Jerome Powell ou le gouverneur de la Fed Lael Brainard – pourrait être le meilleur pour l’industrie de la cryptomonnaie. Les facteurs à évaluer incluent leur position sur la manière de lutter contre la hausse rapide de l’inflation et la rapidité avec laquelle la banque centrale américaine pourrait pousser à déployer une version numérique du dollar.

Il y a aussi une vente aux enchères de Sotheby’s prévue jeudi soir (heure des États-Unis) où une organisation autonome décentralisée (DAO) a levé 27 millions de dollars pour enchérir sur l’un des derniers exemplaires originaux de la Constitution américaine encore en mains privées. L’événement est sûr de générer des beugs et peut-être des halètements, s’il n’y a pas de changement notable dans le sentiment des commerçants.

Le ton sur les marchés de la crypto jeudi contrastait fortement avec l’optimisme observé sur les marchés traditionnels, où l’indice Standard & Poor’s 500 des grandes actions américaines a atteint un nouveau record. Les actions technologiques ont été à l’origine des gains, même si les économistes craignaient que l’inflation, actuellement à son plus haut niveau en trois décennies, ne force la Réserve fédérale à accélérer la hausse des taux d’intérêt l’année prochaine pour empêcher l’économie de chauffer trop.

Un tel resserrement monétaire pourrait également être négatif pour le bitcoin, car les augmentations des taux de la Fed rendraient théoriquement les actifs risqués – des actions aux crypto-monnaies – moins attrayants.

Le point de vue du technicien

Graphique des prix quotidiens du Bitcoin (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) est tombé en dessous de 60 000 $ alors que les vendeurs sont restés actifs au cours des dernières heures, poussant le prix à son plus bas niveau en trois semaines.

La baisse des prix de Bitcoin est intervenue au milieu d’une large vente sur les marchés des crypto-monnaies, les actifs numériques cotés à CoinDesk 20 se négociant dans le rouge. La dynamique haussière de BTC continue de ralentir sur le graphique des prix quotidiens, suggérant une poursuite des prises de bénéfices parmi les acheteurs. Et l’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier n’est pas encore survendu, ce qui laisse prévoir une nouvelle baisse du BTC à court terme.

La moyenne mobile sur 100 jours, actuellement autour de 53 000 $, pourrait attirer des acheteurs comme fin septembre, qui a précédé une reprise des prix.

Pour l’instant, les graphiques intraday semblent profondément survendus. Cela signifie que les acheteurs pourraient défendre un support immédiat d’environ 56 000 $, bien que brièvement compte tenu de la forte résistance des frais généraux sur les graphiques.

Événements importants

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : dépenses par carte de crédit en Nouvelle-Zélande (oct. YoY)

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : ventes au détail au Royaume-Uni (oct. YoY/MoM)

23 h 45 HKT/SGT (15 h 45 UTC) : discours du membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Christopher J. Waller