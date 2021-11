L’Inde n’autorisera que les échanges de crypto-monnaies pré-approuvés sur les bourses | Cryptomonnaie

Le gouvernement indien prévoit de présenter un projet de loi sur la crypto-monnaie lors de la session parlementaire qui commence ce mois-ci.

Bien que l’Inde ne cherche pas à interdire les actifs numériques, une source proche du dossier a déclaré que le gouvernement pourrait n’autoriser que les crypto-monnaies pré-approuvées à être échangées sur des bourses.

L’approche de pré-vérification peut créer des défis pour des milliers d’échanges entre pairs dans le pays.

L’Inde veut renforcer la réglementation concernant les crypto-monnaies en n’autorisant que certains actifs numériques à être échangés sur des échanges crypto. Une source proche du dossier a déclaré à Reuters que ce processus était actuellement en discussion. Le gouvernement prévoit de présenter et d’adopter une loi pour la nouvelle classe d’actifs lors de la session parlementaire de ce mois-ci.

L’Inde présentera une nouvelle facture de crypto-monnaie

Au cours de la session d’hiver du parlement, le gouvernement indien présentera un nouveau projet de loi sur la réglementation des crypto-monnaies qui interdira l’utilisation d’actifs numériques comme moyen de paiement et permettra le commerce de crypto-monnaies en tant qu’actifs.

Le gouvernement était en discussion avec des représentants de l’industrie de la crypto-monnaie plus tôt cette semaine alors que des réunions se tenaient entre le gouvernement et la Reserve Bank of India (RBI).

Le pays avait auparavant envisagé d’interdire l’émission, l’exploitation et la possession d’actifs numériques. Le gouvernement indien a assoupli sa position sur la cryptomonnaie. Il est peu probable qu’il suive un plan antérieur visant à interdire les crypto-monnaies privées et cherche maintenant à autoriser le commerce d’actifs numériques pré-approuvés sur des échanges crypto. Cependant, des sources proches du dossier ont déclaré que cela pourrait être un processus lourd.

Les sources ont en outre déclaré que le gouvernement n’autoriserait probablement que l’échange de pièces pré-approuvées, tandis que la détention ou l’échange d’actifs numériques non approuvés peut entraîner une pénalité. La nouvelle approche de la réglementation des crypto-monnaies a mis au défi des milliers d’échanges peer-to-peer.

Les sources ont ajouté que des gains en capital importants et d’autres taxes pourraient être imposés aux investisseurs en crypto dans le pays pour décourager le commerce d’actifs numériques. Les investisseurs peuvent également être tenus de payer plus de 40 % sur tout revenu crypto, en plus des taxes de vente sur les produits et services et des taxes sur les transactions sur titres.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a récemment déclaré que les actifs numériques ne doivent pas tomber entre de « mauvaises mains et gâcher notre jeunesse » et a exhorté toutes les nations démocratiques à travailler ensemble pour garantir qu’un tel événement ne se produise pas.

Le Premier ministre a en outre averti que les marchés de crypto-monnaie non réglementés ne pouvaient pas être autorisés à être utilisés à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.