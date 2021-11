Les commerçants disent que la baisse de Bitcoin à 57 000 $ est une «entrée attrayante» pour les hodlers | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est tombé en dessous du niveau de 57 000 $ le 18 novembre, déclenchant une vente massive d’ETH et d’altcoins. Mais les commerçants disent que la gamme actuelle présente une « entrée attrayante » pour les hodlers.

Le prix du Bitcoin (BTC) est tombé à de nouveaux plus bas le 18 novembre, et la brève visite au niveau de 56 000 $ a entraîné une forte baisse de l’Ether (ETH) et des altcoins.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le support à 60 000 $ a été rompu au début de la séance de bourse aux États-Unis, ce qui a permis aux traders de prendre brièvement le contrôle du marché.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Voici ce que les analystes ont à dire sur l’évolution des prix du jour et si les traders devraient ou non s’inquiéter d’une baisse supplémentaire.

Les retraits majeurs «seront relativement de courte durée»

Selon un récent rapport de la société de recherche sur les crypto-monnaies Delphi Digital, « La vente initiale a été largement motivée par une vague de liquidations plutôt que par un changement fondamental dans la narration », ce qui suggère qu’il est possible que ce retrait soit de courte durée. et potentiellement « présente un point d’entrée attrayant » pour les commerçants qui cherchent à s’exposer davantage au marché.

Perspectives techniques à court terme BTC/USD. Source : Delphi numérique

Delphi Digital a souligné que même s’il y avait eu une quantité importante de désendettement sur le marché au cours de la semaine dernière, cela n’a pas aidé à empêcher l’augmentation globale des « liquidations globales sur les principales bourses coïncidant avec chaque baisse de prix importante ».

Quant à ce qui vient ensuite pour BTC, Delphi Digital voit la possibilité d’une baisse à 55 000 $ « si la pression de vente continue force BTC en dessous de 57 750 $ », mais les analystes ont également suggéré que tout « tout retrait sera de relativement courte durée ».

Delphi Digital a déclaré :

Si BTC prend une autre jambe plus bas, cela pourrait créer une entrée encore plus attrayante pour ceux qui ont une conviction à long terme et qui cherchent à accumuler.

La société a également exprimé des sentiments similaires en ce qui concerne l’action des prix de l’Ether, qui est brièvement tombé en dessous de 4 000 $ plus tôt le 18 novembre. Delphi Digital a souligné le fait qu’Ether tente de transformer un niveau de résistance à long terme établi en mai en support, suggérant que s’il y parvient, l’ETH « semblera prêt pour la poursuite de la tendance à la hausse ».

Principaux niveaux de support et de résistance pour Ether. Source : Delphi numérique

Delphi Digital a déclaré :

Si le soutien des prix cède, l’espoir pour les traders se déplacerait vers un éventuel nouveau test et rebondirait sur la ligne de tendance supérieure établie du sommet de mai 2021 au sommet de septembre 2021.

Les détenteurs à long terme peuvent dormir tranquilles

Une analyse plus approfondie du prix de Bitcoin a été fournie par le commerçant d’options et analyste pseudonyme de Twitter « John Wick », qui a publié le tweet suivant soulignant le fait que même les commerçants expérimentés se sentent concernés par l’action des prix du 18 novembre.

#BTC Nous essayons vraiment de maintenir cette zone de soutien que j’ai eue. NGL je ne suis pas trop content de voir cette barre rouge Cela ne signifie pas que nous échouons le support à 100 %, mais cela nous indique que les probabilités commencent à s’accumuler contre sa tenue Si vous êtes à long terme, cela ne devrait pas vous déranger pic.twitter.com/D4EvI8RcnD – John Wick (@ZeroHedge_) 18 novembre 2021

La baisse des prix a sérieusement remis en cause la limite inférieure de la zone de support actuelle, car « les probabilités commencent à s’accumuler contre sa tenue », ce que Wick a souligné n’est vraiment un problème que pour les commerçants à court terme et que les hodlers à long terme ne devraient pas être trop concerné par ce type d’action sur les prix.

Ether maintient toujours une structure de marché haussière

En ce qui concerne Ether, l’analyste de marché et utilisateur pseudonyme de Twitter « Pentoshi » a publié le graphique suivant mettant en évidence la cassure sous le canal ascendant précédent et un nouveau test du niveau de support et de résistance trouvé à ses précédents sommets historiques.

Graphique ETH/USD sur 1 jour. Source : Twitter

Alors que certains commerçants sur le marché ont considéré cela comme une tournure des événements inquiétante, Pentoshi voit le mouvement comme un développement positif car c’est « l’une des choses sur le marché toujours avec une structure de marché haussière ».

Pentoshi, cependant, a offert quelques mots de prudence, en disant :

Ce que vous ne voulez pas voir, c’est revenir sous ces ath à la fermeture.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 2 508 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 43,4%.