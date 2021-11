Prédiction des prix des crypto-monnaies : Dogecoin, Shiba Inu & Bitcoin – American Wrap 18 novembre | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin n’a montré aucune force alors que ses pièces de monnaie similaires ont atteint de nouveaux sommets. L’indécision du marché semble affecter DOGE car il est en chute libre depuis près de trois semaines. Cependant, cette perspective baissière pourrait prendre fin si l’histoire se répète.

Shiba Inu présente une opportunité d’achat à prix réduit avant que SHIBA ne se rallie à 0,000085 $

L’action des prix Shiba Inu montre que la pression de vente peut s’atténuer et qu’un nouveau creux s’est développé. Si cela est confirmé, alors Shiba Inu est prêt à tester une autre cassure au-dessus de la ligne de tendance du marché baissier.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les cryptos semblent baissiers mais on pourrait rebondir

Le prix du Bitcoin reste sous pression et semble déprimé alors que l’action des prix BTC s’éloigne encore plus du marqueur de 60 000 $. Lorsque les traders peuvent se consolider en dessous de 59 586 $, attendez-vous à une autre dévaluation de 10 % du prix du BTC. Le prix de l’Ethereum a subi une correction similaire à celle du Bitcoin, mais a vu les traders s’élever à 4 060 $ et montre déjà une nouvelle reprise à la hausse. Enfin, le prix du XRP a semblé se briser et se transformer en une correction de prix étendue. Mais XRP a vu son volume augmenter, et les traders reprennent le contrôle de deux niveaux de support clés et pourraient voir une augmentation de 13% dans les prochains jours si les traders maintiennent leur élan.