Solana développe un piège à traders donnant du carburant SOL à lancer vers 300 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana montre des signes qu’un creux peut être atteint.

Un modèle de piège à traders se développe sur le graphique à points et figures à 2,50 $/3 cases.

Multiples opportunités d’achat en cours de développement.

Le prix de Solana a achevé un mouvement de correction technique en retraçant un peu plus de 28% de sa valeur par rapport au plus haut historique. En conséquence, la consolidation peut se produire pour le reste de la semaine jusqu’à ce que l’équilibre soit rétabli entre le prix et le temps.

Le prix de Solana positionné pour plusieurs options de cassure haussière

Le prix de Solana a plusieurs signaux montrant que l’action haussière des prix peut revenir pour Solana. L’image du point et de la figure ci-dessous montre une configuration courte et puissante avec une cassure en dessous d’un triple fond. De plus, cette brève entrée a confirmé l’existence d’un piège à traders.

La combinaison de ces deux facteurs crée l’une des combinaisons de points et de figures les plus puissantes pour une entrée courte. Cependant, la vente attendue n’a pas eu lieu. Au lieu de cela, les vendeurs semblent incapables ou peu disposés à faire baisser le prix de Solana.

Cette appréhension des vendeurs donne une opportunité aux acheteurs. Il y a deux longues configurations en développement. Le premier (étiquette A) est un ordre stop d’achat hypothétique à 207,50 $, un stop loss à 197,50 $ et un objectif de profit à 250 $. Cette entrée confirme deux modèles haussiers dans l’analyse Point and Figure : un modèle Bear Trap et Bull Pole.

SOL/USDT 2,5 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La deuxième idée d’entrée longue théorique (étiquette B) est un ordre d’achat stop à 195 $, un stop loss à 175 $ et un objectif de profit à 250 $. L’entrée est basée sur un Spike Pattern, qui nécessite au moins quinze Os dans la colonne actuelle. L’ordre d’arrêt d’achat n’est placé qu’une fois que le prix de Solana est passé à au moins 175 $.

SOL/USDT 5,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Les idées longues présentées seront invalidées si le prix Solana imprime un O inférieur au niveau de 170 $.