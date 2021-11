Shiba Inu présente une opportunité d’achat à prix réduit avant que SHIBA ne se rallie à 0,000085 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu chute en dessous d’un modèle de point et de figure à double fond, mais la pression à la baisse s’atténue.

Le seuil d’une cassure haussière a baissé, augmentant les chances d’un mouvement haussier soutenu.

Les risques à la baisse persistent mais deviennent moins probables.

L’action des prix Shiba Inu montre que la pression de vente peut s’atténuer et qu’un nouveau creux s’est développé. Si cela est confirmé, alors Shiba Inu est prêt à tester une autre cassure au-dessus de la ligne de tendance du marché baissier.

Le prix du Shiba Inu fait reculer les vendeurs, donnant une opportunité aux traders

Le prix du Shiba Inu continue de faire face à une résistance contre la ligne de tendance du marché baissier (ligne de tendance diagonale rouge). Les acheteurs ont tenté à plusieurs reprises de pousser Shiba Inu au-dessus de la ligne de tendance du marché baissier, mais chaque tentative a rencontré une résistance. Mais une cassure à la hausse pourrait bientôt se produire.

Shiba Inu a une opportunité longue théorique avec un ordre stop d’achat à 0,0000500 $, un stop loss à 0,0000400 $ et un objectif de profit à 0,00008500 $. L’entrée est idéale car, si elle est déclenchée, deux événements simultanés se produisent. Premièrement, l’entrée se briserait au-dessus du point de contrôle du volume actuel. Et deuxièmement, l’entrée remplit toutes les conditions nécessaires pour un modèle de shakeout haussier.

Le modèle de tremblement haussier est l’un des modèles d’inversion les plus recherchés dans l’analyse des points et des figures. Généralement, ce modèle n’est valable qu’au bas d’un swing ou d’une tendance et près de la cassure d’une ligne de tendance du marché baissier. Ce modèle commence souvent de nouveaux marchés haussiers ou reprend les précédentes phases de hausse.

SHIBA/USDT 0,0000025 $ 3 boîtes de point d’inversion et tableau de chiffres

Cependant, les traders voudront vérifier à quel point ils deviennent gourmands. Si le prix de Shiba Inu descendait à 0,0000350 $, l’entrée longue serait invalidée. Tout mouvement en dessous de 0,0000425 $ pourrait probablement déclencher un crash éclair vers la zone de valeur de 0,0000150 $.