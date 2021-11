Risque de baisse pour Cardano limité à 1,60 $ alors que ADA a du mal à trouver du soutien | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano continue de sous-performer le marché plus large des crypto-monnaies.

Douzième semaine consécutive dans la tendance baissière actuelle.

Piège à traders massif se développant sur le graphique journalier.

Le prix de Cardano n’a toujours pas réussi à trouver d’acheteurs dans les zones de support du graphique journalier malgré des conditions idéales. Cependant, ce comportement pourrait bientôt changer car l’un des oscillateurs de Cardano a atteint un nouveau plus bas historique.

Action sur les prix de Cardano pour surprendre l’ensemble du marché des crypto-monnaies avec un pic massif plus élevé

Le prix de Cardano sur son graphique journalier Ichimoku est extrêmement baissier. Toutes les conditions requises pour une cassure baissière idéale d’Ichimoku sont présentes sur le graphique journalier :

Future Senkou Span A en dessous de Future Senkou Span B La clôture actuelle est en dessous du Cloud (en dessous de Senkou Span A et Senkou Span B) La clôture actuelle est en dessous du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen. Le Chikou Span est en dessous des chandeliers et dans un espace ouvert (n’interceptera le corps d’aucun chandelier au cours des cinq à dix prochaines périodes).

Cependant, deux variables montrent que le prix de Cardano pourrait connaître un retournement haussier massif et imminent. La première variable est l’écart important entre les corps des chandeliers quotidiens et le Tenkan-Sen. Le deuxième, et le plus important, est la valeur actuelle de l’indice composite.

L’indice composite de Cardano sur le graphique journalier est entré dans l’histoire aujourd’hui lorsqu’il est tombé à -23,6.

Indice composé quotidien

La valeur -23,6 est un nouveau plus bas historique de l’indice composite. Le nouveau plus bas historique positionne le graphique journalier de Cardano dans une configuration explosive de divergence haussière cachée. Le mot « volatilité » peut ne pas être suffisant pour décrire l’action des prix qui peut se produire au cours des cinq à sept prochains jours de bourse. Un pic éclair à 3,00 $ est probable.

Graphique Ichimoku journalier ADA/USD

Malgré la divergence haussière cachée qui pourrait se produire, il subsiste des risques de baisse immédiats. Il n’y a pas de support Ichimoku pour le prix Cardano sur le graphique Ichimoku quotidien ou le graphique Ichimoku hebdomadaire. Le seul support qui existe actuellement est le Kijun-Sen sur le graphique Ichimoku à trois semaines à 1,60 $.