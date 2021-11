Le prix AVAX fait une pause alors que les traders cherchent à entrer pour la prochaine phase plus haut | Cryptomonnaie

Le prix des avalanches voit les traders atteindre un double sommet à 111 $ aujourd’hui.

La tendance haussière des prix AVAX semble ralentir un peu car le RSI se négocie dans la zone de surachat.

Attendez-vous à une pause à court terme dans le rallye avec la ligne de tendance ascendante comme épine dorsale.

Le prix de l’avalanche (AVAX) a baissé tandis que les crypto-monnaies mondiales sont confrontées à des vents contraires avec une action sur les prix en sourdine et des dévaluations en cours. Le prix de l’AVAX a connu une forte remontée à la hausse d’une valeur de 32% en seulement trois séances de bourse, mais doit relâcher un peu la pression d’achat avant la prochaine étape.

Avec cela, l’indice de force relative (RSI) a dépassé les limites et se négocie dans la zone de surachat, avec un potentiel de hausse limité pour tout nouveau taureau entrant maintenant, ce qui le rend idéal pour certaines prises de bénéfices et offrant des entrées pour de nouveaux acheteurs dans le rallye .

Hausse des prix AVAX due à l’entracte, avec plus de gains à venir

Le prix AVAX a connu une accélération de son rallye alors que les investisseurs recherchaient des pierres précieuses dans le ralentissement actuel qui dicte l’action des prix au sein des crypto-monnaies mondiales. Dans cette recherche, le prix AVAX a été étiqueté comme l’un de ces joyaux et a vu le côté acheteur exploser et accélérer son rallye avec 32% d’appréciation en seulement deux à trois séances de bourse.

Le prix AVAX subit actuellement des prises de bénéfices car il forme un double sommet aux plus hauts de 111 $. Les voyants rouges clignotent indiquant que l’action des prix AVAX surchauffe, le RSI est en mode de surachat et les nouveaux acheteurs s’abstiennent d’intervenir car la hausse semble pour l’instant limitée. Attendez-vous à ce que le prix AVAX fasse une pause avec le niveau de résistance mensuel R3 à 102 $ de support de maintien, ou un retour à 90 $ et la ligne de tendance ascendante violette qui a fourni l’épine dorsale de la tendance haussière en novembre.

Graphique journalier AVAX/USD

Attendez-vous à ce que le prix d’AVAX prenne une courte pause, avec une fenêtre de prise de bénéfices contrôlée très serrée par rapport au niveau de résistance mensuel R3 ou une plus grande constriction de ce rallye, alors que la bande élastique est retirée, préparée pour un tir vers un nouveau tout- temps hauts. De préférence, une plus grande constriction serait plus rentable à long terme, car le RSI aurait une chance de plonger davantage vers des niveaux modérément neutres autour de 50 au lieu de osciller autour de cette limite de surachat.

À la hausse, un nouveau test et une cassure du double sommet à 111 $ devraient entraîner une accélération de l’action des prix, car la cassure alertera les acheteurs qui ne se sont pas engagés sur les niveaux inférieurs pour une reprise de l’action des prix AVAX. Attendez-vous après la pop, à un test de support sur 111 $, suivi d’un mouvement tendu vers le haut vers peut-être 140 $, qui était un niveau cible de profit en octobre. De cette façon, la prochaine phase de la tendance haussière contiendrait au moins 25 % de gains supplémentaires après avoir franchi le double sommet et, ce faisant, atteindre de nouveaux sommets historiques en cours de route.