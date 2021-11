Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les cryptos semblent baissiers mais on pourrait rebondir | Cryptomonnaie

Les prix du bitcoin sont en train de tomber en dessous de 59 586 $, s’éloignant encore de 60 000 $.

Le prix de l’Ethereum voit les traders défendre 4 060 $ et montre des signes d’une nouvelle action haussière.

Le prix XRP voit les traders récupérer du terrain contre les traders, dépassant les niveaux de soutien stratégique à la hausse.

Le prix du Bitcoin reste sous pression et semble déprimé alors que l’action des prix BTC s’éloigne encore plus du marqueur de 60 000 $. Lorsque les traders peuvent se consolider en dessous de 59 586 $, attendez-vous à une autre dévaluation de 10 % du prix du BTC. Le prix de l’Ethereum a subi une correction similaire à celle du Bitcoin, mais a vu les traders s’élever à 4 060 $ et montre déjà une nouvelle reprise à la hausse. Enfin, le prix du XRP a semblé se briser et se transformer en une correction de prix étendue. Mais XRP a vu son volume augmenter, et les traders reprennent le contrôle de deux niveaux de support clés et pourraient voir une augmentation de 13% dans les prochains jours si les traders maintiennent leur élan.

Le prix du bitcoin continue de trembler alors que les traders tentent d’inverser une grande partie de la tendance haussière

Le prix du Bitcoin (BTC) est assiégé par des traders qui serrent l’action des prix contre 59 586 $. Ce niveau a conservé son importance depuis le 13 avril et a vu le prix le respecter à la fois à la hausse et à la baisse. Les traders Bitcoin sont déjà tombés en dessous de ce niveau deux fois auparavant, mais les traders se sont précipités à chaque fois pour se défendre. Avec l’indice de force relative (RSI) poussant davantage à la baisse, attendez-vous à ce que les traders abandonnent rapidement toute tentative de défendre à nouveau le niveau, ce qui ouvre la porte aux traders à de nouvelles baisses.

Le prix BTC pourrait voir un support intermédiaire de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 58 000 $ et du pivot mensuel à 57 300 $. Ces niveaux ralentiront plutôt la dégringolade mais ne seront pas assez forts pour arrêter la dévaluation. C’est simplement parce qu’aucun niveau historique réel ne pourrait aider à renforcer la conviction que l’un de ces niveaux pourrait avoir une certaine importance.



Graphique journalier BTC/USD

Attendez-vous à ce que la cassure de 59 586 $ conduise à une accélération plus faible alors que les traders s’écartent et acceptent la défaite. Le prix BTC verra alors probablement une autre dévaluation de 6% vers le support historique à 55 619 $ et ralentira à la SMA de 55 jours et au pivot, déclenchant des prises de bénéfices parmi les traders en cours de route. Attendez-vous à ce que les traders se maintiennent à 53 350 $, ce qui s’est avéré plus solide dans le passé à la suite de tests, de ruptures et de rebonds pendant la tendance à la hausse du prix BTC.

Le prix de l’Ethereum voit un rebond haussier et pourrait voir le prix de l’ETH réduire ses pertes

Le prix de l’Ethereum (ETH) a vu les traders intervenir et fournir un signal fort qu’ils ne baisseraient pas sans combat à 4 060 $. La cassure de la ligne de tendance ascendante verte a vu une correction en spirale descendante se dérouler rapidement vers 4 060 $, mais les traders sont rapidement revenus pour reprendre la correction et acheter des pièces ETH à prix réduit. Avec ce rebond, les acheteurs ont formé mercredi des formations de bougies en marteau haussier.

Le prix de l’ETH a vu le signal haussier se refléter dans l’indice de force relative (RSI) qui a montré un coup de pouce à la hausse dans ce qui semblait être une forte baisse vers la zone de survente. Ne vous attendez pas à ce que l’action des prix revienne rapidement à 4 646 $ aujourd’hui, mais voyez plutôt les traders s’inquiéter de franchir la barre des 4 060 $. Ils peuvent finir par être égalés par des traders à chaque fois, ce qui les fatiguerait d’essayer de casser plus bas. La réaction instinctive de mercredi aura éliminé une grande partie du volume baissier de la correction à la baisse.

Graphique journalier ETH/USD

Attendez-vous à ce que les traders soient sous la pression des vents contraires actuels globalement présents dans les crypto-monnaies en ce moment. Tant que les traders peuvent résister, attendez-vous à une remontée plus rapide vers 4 646 $ et à un retour possible au-dessus des lignes de tendance noires et vertes à la hausse, ce qui rétablirait la tendance haussière dormante. À la baisse, le pivot mensuel et le SMA de 55 jours sont des niveaux importants à considérer juste en dessous de 4 000 $.

Le prix du XRP a vu les traders presque réduire les pertes subies, les traders restent persistants pour le moment

Le prix Ripple (XRP) a vu des traders entrer dans des positions à 1,04 $ et se consolider rapidement au-dessus de ce niveau le jour suivant. Avec ce mouvement, les traders qui sont entrés dans la cassure ci-dessous se sont retrouvés coincés dans un piège à traders. Attendez-vous à ce que la nouvelle hausse à partir d’aujourd’hui ait blessé pas mal d’traders et que des pertes se produisent tout au long de la journée, tant que les vents contraires actuels ne commencent pas à peser davantage comme ils le font déjà.

Graphique journalier XRP/USD

Le prix XRP devra voir les traders clôturer au-dessus de 1,09 $ aujourd’hui pour maintenir l’élan et la reprise côté achat. L’indice de force relative (RSI) plat prouve que les acheteurs et les vendeurs vont l’un contre l’autre, et tous deux veulent avoir leur propre chemin. Si les traders ne clôturent pas au-dessus de 1,09 $, attendez-vous à un nouveau test de 1,04 $ et voyez le prix baisser vers 1,0 $, ce qui agira comme un niveau psychologique. La SMA de 200 jours est un élément très favorable qui pourrait rapidement voir un retournement à la hausse similaire à celui que nous avons vu plus tôt dans la journée.