Les institutions achètent un appel Ether de 5 000 $, Bitcoin risque de doubler alors qu’un responsable de la RBA met en garde contre l’effondrement du FOMO | Cryptomonnaie

Les flux haussiers sont revenus sur le marché des options de l’éther, les institutions achetant des options d’exercice plus élevées ou des options d’achat hors du cours. Cependant, le bitcoin, la première crypto-monnaie par valeur marchande, semble instable au milieu des prédictions amères faites par un responsable de la banque centrale australienne.

« Nous avons vu des achats institutionnels d’options d’achat à 5 000 $ et 6 500 $ d’options d’achat d’exercice au cours des deux derniers jours », a déclaré à CoinDesk dans un télégramme Patrick Chu, directeur des ventes institutionnelles et du commerce de la société de négoce de crypto-monnaie de gré à gré (OTC) Paradigm. canaliser. « Au cours des dernières 24 heures, près de 80 % des flux sur notre plateforme ont été des appels. »

Une option d’achat donne à l’acheteur le droit mais non l’obligation d’acheter l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé à ou avant une date spécifique. Un acheteur d’appel est implicitement haussier sur le marché. Les traders sophistiqués utilisent souvent des options d’achat et de vente (paris baissiers) pour se couvrir contre les positions longues/courtes sur les marchés au comptant et à terme.

« Ces métiers [in calls at $65,000 and $6,500] ont été exécutés sous la forme d’une structure de deux branches d’options distinctes, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles Paradigm existe, pour faciliter le flux institutionnel », a déclaré Chu, ajoutant que le client souhaitait acheter deux options.

L’appel de grève de 5 000 $ expirant le 31 décembre a enregistré un volume de transactions de plus de 12 000 au cours des dernières 24 heures, tandis que l’appel de grève de 6 500 $ a enregistré un volume de plus de 10 000 contrats. Ces transactions ont été effectuées sur Paradigm et réservées sur Deribit, la plus grande bourse d’options de crypto au monde, où un contrat représente 1ETH.

« Outre l’activité dans les appels de 5 000 $ et 6 500 $, nous avons également constaté un intérêt pour les appels à 7 000 $, 10 000 $ et 12 000 $ », a ajouté Chu. Le marché des options d’Ether a constamment connu des flux haussiers au cours du mois dernier, à l’exception des transactions importantes de lundi sur les options de vente ou des paris baissiers à 3 000 $ et 4 000 $ d’exercice.

Les biais d’achat de vente brossent actuellement un tableau mitigé avec des indicateurs à une semaine et à un mois affichant des valeurs positives, ce qui signifie une demande accrue de protection à la baisse à court terme ou d’options de vente. Pendant ce temps, les asymétries à trois et six mois restent négatives, ce qui implique un biais haussier, selon les données suivies par la société de recherche sur les dérivés crypto Skew.

L’éther a chuté de plus de 8% cette semaine pour atteindre près de 4 200 $. Bitcoin a également perdu 9% et son graphique journalier signale désormais un modèle technique baissier appelé double top.

« Bitcoin a semblé fatigué au cours des dernières sessions après avoir échoué à prolonger le record. Il existe désormais un risque de double sommet sur le graphique journalier, qui, s’il était déclenché, exposerait la possibilité d’une baisse plus profonde vers un objectif d’extension à la baisse mesuré dans la zone de 48 000 $ », Joel Kruger, stratège en devises chez LMAX Digital, mentionné.

Le responsable de la politique de paiement de la Banque de réserve d’Australie (RBA), Tony Richards, a averti jeudi que l’intérêt à la mode pour les crypto-monnaies pourrait rapidement prendre fin, selon un rapport du Sydney Morning Herald.

« Je pense qu’il existe des scénarios plausibles dans lesquels une série de facteurs pourraient se conjuguer pour remettre en cause de manière significative la ferveur actuelle pour les crypto-monnaies, de sorte que la demande spéculative actuelle pourrait commencer à s’inverser et qu’une grande partie des augmentations de prix de ces dernières années pourraient être annulées », a déclaré Richards. discours à l’Australian Corporate Treasury Association.

« Les ménages pourraient être moins influencés par les modes et la peur de passer à côté [FOMO] et pourrait commencer à prêter plus d’attention aux avertissements des autorités de réglementation des valeurs mobilières et des agences de protection des consommateurs dans de nombreux pays sur les risques d’investir dans quelque chose sans émetteur, sans soutien et à valeur très incertaine », a ajouté Richards.

Pankaj Balani, PDG de Delta Exchange, a déclaré que les attentes d’un dénouement plus rapide des mesures de relance des principales banques centrales et le rejet par la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin au comptant pourraient peser sur les prix de la crypto à court terme. .

Dans le sillage d’une inflation élevée, les traders traditionnels du marché prévoient une probabilité plus élevée d’une hausse anticipée des taux d’intérêt par la Réserve fédérale (Fed). Les marchés monétaires voient la première hausse des taux se produire en juin, suivie d’une autre en novembre. Les données du Chicago Mercantile Exchange suggèrent une probabilité de 50 % d’une hausse des taux de 25 points de base d’ici juillet 2022.

Balani a ajouté que « le bitcoin semble épuisé, n’ayant pas réussi à forcer une percée convaincante au-delà de la zone record de près de 65 000 $ pendant près de quatre semaines ». La crypto-monnaie a atteint le sommet d’avril de 64 889 $ le 20 octobre. Cependant, depuis lors, les acheteurs ont eu du mal à prendre pied au-dessus du niveau clé.

« Les marchés passent rarement autant de temps à se consolider autour de records », a plaisanté Balani, ajoutant que la crypto-monnaie pourrait chuter à une valorisation boursière de 1 000 milliards de dollars. »

Au moment de mettre sous presse, le bitcoin changeait de mains pour près de 59 400 $ avec une valeur marchande de 1,12 billion de dollars.