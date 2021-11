Algorand et Audius montent en flèche après la liste Upbit, émulant «l’effet Coinbase» | Cryptomonnaie

Après la cotation par Upbit, les jetons Algorand et Audius ont enregistré des gains à deux chiffres du jour au lendemain.

La remontée des prix après la cotation d’Upbit est le nouveau « Effet Coinbase », offrant le rendement moyen le plus élevé de tous les événements du marché.

Les analystes ont prédit que le prix d’Algorand poursuivra sa course haussière en cours.

Les analystes ont noté comment les récentes listes de jetons par l’échange de crypto-monnaie sud-coréen Upbit ont déclenché une hausse des prix du jour au lendemain dans la crypto répertoriée.

Effet upbit en jeu alors que les jetons Algorand et Audius affichent des gains à deux chiffres

Upbit a récemment répertorié les jetons Aave et 1 pouce, et les deux altcoins ont connu une flambée des prix. Plus tôt dans la journée, la bourse sud-coréenne a coté Algorand (ALGO) et Audius (AUDIO), déclenchant également une remontée des prix de ces jetons.

Historiquement, une cotation en bourse (par Coinbase) offre un rendement moyen plus élevé que la plupart des autres événements du marché ; on l’appelle « l’effet Coinbase ». Upbit émule «l’effet Coinbase» et une annonce de cotation par la bourse est un moteur de la hausse des prix des jetons.

@krugermacro, un analyste de crypto-monnaie, a commenté les listes de jetons Upbit,

81% des adresses de portefeuille détenant ALGO sont actuellement rentables sur la base des données IntoTheBlock. L’analyste pseudonyme de crypto-monnaie @AltcoinSherpa a récemment analysé la tendance des prix d’ALGO.

L’analyste pense qu’il s’attendait à un léger rebond du prix d’ALGO en raison du faible volume et de la faible volatilité. @AltcoinSherpa pense que la remontée des prix d’ALGO est bizarre.

L’annonce de la cotation d’Upbit peut expliquer la remontée des prix ALGO. L’ancien directeur de la communication de la Maison Blanche Anthony Scaramucci a récemment été cité dans une interview,

Eh bien, je pense que l’or ira bien, mais c’est en quelque sorte une situation à plat. Peut-il monter modestement ? Oui, mais je pense que Bitcoin et des propriétés comme Ethereum et Algorand vont augmenter de façon exponentielle juste à cause de l’évolutivité [and] problèmes de sécurité autour d’eux.

Les deux jetons ALGO et AUDIO ont indiqué une activité sociale et de marché relative haussière, impliquant une action de prix haussière. La crypto-monnaie négative en carbone devrait poursuivre sa remontée des prix en cours.