Enveloppement du marché : le retrait de Bitcoin s’interrompt alors que les commerçants réduisent l’effet de levier | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a continué de se stabiliser autour de 60 000 $ mercredi après avoir chuté de près de 15 % par rapport à un sommet historique de près de 69 000 $. Certains analystes restent optimistes sur le prix de la BTC en raison de l’amélioration des données de la blockchain, suggérant que le recul actuel pourrait être de courte durée.

« La baisse semble être liée à un effet de levier excessif dans le système en cours de purge », a écrit Jan Wuestenfeld, analyste chez CryptoQuant, dans un article de blog. « Tant que les fondamentaux de la chaîne ne changent pas sur ces corrections de prix, les perspectives à moyen terme restent haussières », a écrit Wuestenfield.

Les indicateurs techniques montrent une tendance à la hausse positive pour le BTC, ce qui signifie que les acheteurs pourraient rester actifs en cas de repli. Néanmoins, la zone de prix de 63 000 $ à 65 000 $ pourrait limiter davantage la hausse à court terme.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 60 374 $, +0,85%.

Éther (ETH) : 4 257 $, +1,17 %.

S&P 500 : 4 688 $, -0,26 %.

Or : 1 866 $, +0,88 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a clôturé à 1,59 %.

Liquidations à effet de levier

Le graphique ci-dessous montre des taux de financement élevés (le coût de la détention de positions longues sur les contrats à terme perpétuels cotés sur les principales bourses) en bitcoin et en éther. La récente hausse des taux de financement a indiqué un plus grand appétit pour l’effet de levier chez les commerçants, dont certains sont devenus vulnérables aux liquidations à mesure que les prix baissaient.

Alors que les marchés se stabilisent autour des niveaux actuels, les taux de financement sont revenus en territoire presque neutre, selon Joo Kian, analyste chez Delphi Digital, une société de recherche en cryptomonnaie.

Taux de financement Bitcoin et ether (Delphi Digital)

« Avant cela, l’intérêt ouvert était à son plus haut niveau pour la plupart des paires de trading ; généralement, éliminer un effet de levier excessif est sain pour les marchés à long terme », a écrit Kian.

Séparément, sur le marché des options bitcoin, les taux d’intérêt ouverts (contrats qui ont été négociés mais pas encore liquidés par une transaction compensatoire) sont proches des sommets historiques observés pour la dernière fois en mars et avril, qui ont précédé une baisse significative des prix. Il est possible que l’intérêt ouvert puisse rester autour des niveaux actuels pendant encore un mois avant une baisse soutenue du prix de la BTC.

Les options Bitcoin ouvrent l’intérêt (Glassnode)

Bilan des Altcoins

Le jeton AVAX d’Avalanche atteint un niveau record : AVAX a augmenté de 85 % au cours des 30 derniers jours, portant sa capitalisation boursière à 23 milliards de dollars. Le fondateur d’Avalanche et PDG d’Ava Labs, Emin Gun Sirer, a déclaré mardi que son entreprise s’associerait avec le cabinet comptable « Big Four » Deloitte « pour créer des plates-formes de secours en cas de catastrophe plus efficaces en utilisant la blockchain Avalanche », ce qui pourrait avoir propulsé la dernière avancée dans l’AVAX. prix de la pièce, a rapporté Lyllah Ledesma de CoinDesk.

Oasis lance un fonds écosystémique de 160 millions de dollars : le projet de couche 1, longtemps en développement, se prépare enfin pour les heures de grande écoute, a rapporté Andrew Thurman de CoinDesk. Le fonds sera utilisé pour amorcer des projets à un stade précoce s’appuyant sur Oasis, notamment «[decentralized finance], TVN [non-fungible tokens], métaverse, tokenisation de données, DAO de données, gouvernance des données » et d’autres projets.

KuCoin Labs lance un fonds de 100 millions de dollars pour des projets de métaverse : Le fonds KuCoin Metaverse investira dans des projets de jeux et de NFT, a rapporté Tanzeel Akhtar de CoinDesk. Le métaverse est un espace généré par la convergence des mondes virtuels, de la réalité augmentée et des services Internet.