SafeMoon atteint 1 million de téléchargements d’applications avant le lancement de la V2, tandis que les analystes s’attendent à un rallye haussier de 17% | Cryptomonnaie

John Karony, PDG de SafeMoon, affirme que le contrat V2 est prêt et subit actuellement des contrôles de qualité.

Les détenteurs de SafeMoon s’attendent à une hausse massive des prix en réponse au lancement de la V2.

La mise à niveau V2 est susceptible de renforcer l’utilité du jeton et de modifier la formule de consolidation.

Le PDG de SafeMoon détruit l’incertitude entourant le lancement de la V2 au sommet de l’AIBC.

SafeMoon a remporté le prix « Crypto Community of the Year » lors du AIBC Gaming Summit à Malte. Le jeton est configuré pour être mis à niveau vers la V2. SafeMoon est en passe de gagner en adoption plus large et d’augmenter les cas d’utilisation du jeton.

Les analystes s’attendent à une remontée des prix de SafeMoon à 0,00050000 $ dans la course haussière en cours

La mise à niveau de SafeMoon V2 est considérée comme une opportunité de faire de la crypto-monnaie un concurrent de premier plan parmi les jetons. La mise à niveau attirera probablement de nouveaux utilisateurs dans l’écosystème SafeMoon et propulsera le prix du jeton à la hausse.

Le jeton a enregistré un gain de près de 6,9% suite à la prochaine mise à niveau V2 et au prix AIBC. SafeMoon se négocie à 0,00000341 $, et le volume des échanges sur 24 heures a dépassé 10,7 millions de dollars.

La capitalisation boursière de SafeMoon a dépassé 1,9 milliard de dollars et les analystes ont prédit une hausse des prix de 17% du jeton.

Bob Mason, un analyste de crypto-monnaie, s’attend à ce que le jeton atteigne 0,00000400 $ sur la base de la récente tendance des prix. Mason a prédit un renversement de tendance du prix de SafeMoon et une remontée des prix de 17% dans la course haussière en cours.

L’équipe SafeMoon a récemment publié une mise à jour sur la mise à niveau V2 informant les utilisateurs que le contrat est prêt et que le projet est passé à l’étape d’assurance qualité.

#SAFEMOON Mise à jour du statut V2 :

– Travailler pour en faire une expérience simple et transparente

– Processus de consolidation en 2 clics

– Également une option d’échange Web disponible

– Dans le processus final d’AQ#SAFEMOONSUNDAY – SafeMoon (@safemoon) 14 novembre 2021

Le projet a notoirement dépassé les délais pour le lancement de son application, et il existe une incertitude concernant la prochaine mise à niveau V2. John Karony, PDG de SafeMoon, a abordé la peur et l’incertitude dans son discours d’ouverture au sommet de l’AIBC.

La mise à niveau de SafeMoon mettrait en œuvre une consolidation 1000:1 (similaire à un regroupement d’actions) et augmenterait la sécurité et l’accessibilité du jeton.

Avant l’annonce du lancement de la V2, les téléchargements de l’application SafeMoon ont dépassé le million, ainsi que l’ajout de 700 000 nouveaux détenteurs de jetons.