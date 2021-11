Supersize McShib : Shiba Inu, la plus grande exploitation ERC-20 parmi les baleines ETH | Cryptomonnaie

De nouvelles données suggèrent que Shiba Inu (SHIB) est le plus grand jeton ERC-20 détenu parmi les 1 000 meilleures baleines Ethereum (ETH).

Selon les données compilées par WhaleStats sur les avoirs en jetons basés sur Ethereum des plus grands portefeuilles ETH, SHIB représente 21,68% de la part de marché combinée à 2,35 milliards de dollars. Le deuxième actif le plus élevé en termes de participations est le CRO de jetons natifs de Crypto.com, représentant 5,54% à 603,9 millions de dollars.

Selon les données de Coingecko, SHIB est actuellement le onzième actif crypto le mieux classé en termes de capitalisation boursière totale avec 26,9 milliards de dollars, ce qui suggère que les baleines ETH détiennent environ 9 % de tous les SHIB en circulation.

La fervente communauté SHIB a pour mission de pousser les plateformes de trading crypto telles que Coinbase et Robinhood à répertorier l’actif. Sa pétition Change.org visant à les convaincre avait reçu plus de 530 000 signatures au moment de la rédaction. Coinbase Pro a répertorié SHIB fin septembre.

Une marque populaire qui a donné à l’idée d’accepter SHIB pour les paiements un accueil décidément cool est le géant de la restauration rapide McDonald’s qui a répondu à un tweet de « ShibArmy1365 » appelant la société à accepter « SHIB pour paiement, s’il vous plaît ».

McDonald’s a écrit que « nous apprécions d’entendre votre intérêt et d’évaluer en permanence l’expérience de paiement ».

Bien qu’il s’agisse du genre de compte de relations publiques d’entreprise sans engagement et sans engagement, cela n’a pas empêché la communauté SHIB de s’emballer avec la publication de plus de 500 retweets, 1 400 likes et d’innombrables mèmes pour démarrer.

« Une réponse appropriée pour créer le battage médiatique. J’ai hâte à l’avenir ! Shib Social a répondu, tandis que « ISHIB » a répondu « Appelons-le un McShib !

Bien qu’il ne soit pas clair comment McDonald’s procédera, l’adoption de SHIB s’est accélérée dans tous les domaines ce mois-ci. La société de paiement crypto Coingate a révélé le 11 novembre qu’elle avait ouvert le support SHIB afin que 500 de ses commerçants puissent accepter les paiements SHIB. Les fournisseurs de portefeuilles numériques soutenus par Samsung, ZenGo, ont également ajouté le jeton mème de chien bien-aimé à sa plate-forme le 17 novembre.

Shib est fort

Au milieu du récent recul du marché de la cryptomonnaie qui a commencé vers le 11 novembre, SHIB a pris un coup minimal de 4,1% pour se situer à 0,00004854 $ au moment de la rédaction. Cependant, après avoir atteint un sommet historique de 0,00008616 $ le 28 octobre, SHIB est en baisse de 43,6%.

Alors que le prix est sur une tendance à la baisse, la popularité de l’actif n’a pas diminué, le compte Twitter officiel de SHIB dépassant les 2 millions d’abonnés hier.