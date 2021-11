Quand peut-on s’attendre à la fin de la correction en cours du marché des crypto-monnaies ? | Cryptomonnaie

Les traders n’ont pas pu prendre l’initiative et toutes les pièces du top 10 ont poursuivi leur chute.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Hier matin, le prix du Bitcoin (BTC) s’est consolidé dans une fourchette latérale, dont la limite supérieure était la ligne POC (61 190 $) et la limite inférieure était le niveau psychologique de 60 000 $.

Au cours de la journée, les traders ont réussi à percer ce soutien psychologique et la paire est tombée en dehors de la fourchette, marquant le plus bas de novembre à 58 563 $.

Graphique BTC/USD par TradingView

Dans l’après-midi, les acheteurs ont tenté de ramener la paire dans la fourchette latérale et de tester sa limite supérieure, mais ce soir, le prix du BTC est de nouveau revenu à la zone basse mensuelle. Après une certaine reprise, on pourrait espérer un support solide à 58 000 $. Cependant, étant donné la forte volatilité des prix et la domination des traders, très probablement dans la seconde moitié de cette semaine, les vendeurs pourront continuer à baisser jusqu’au niveau de 55 287 $.

Bitcoin se négocie à 59 724 $ au moment de la publication.

ETH/USD



Les vendeurs ont pu percer le support de 4 300 $ à plusieurs reprises hier matin et à chaque fois, ils ont essayé de mettre à jour le plus bas mensuel. Dans l’après-midi, le prix de l’Ethereum (ETH) a franchi le support de 4 200 $, marquant un minimum autour de 4 106 $.

Graphique ETH/USD par TradingView

Dans l’après-midi, les acheteurs ont tenté de rétablir le prix au-dessus du support de 4 300 $, mais ce soir, la pression baissière s’est intensifiée et, dans la matinée, le plus bas de novembre a été reconduit au niveau de 4 065 $.

On croit qu’au cours de la journée, la paire peut tester le soutien psychologique de 4 000 $. Un petit rebond est possible ici. Cependant, à la fin de la semaine, il y a une chance de voir le test du support à 3 800 $.

Ethereum se négocie à 4 179 $ au moment de la publication.

ADA/USD



Cardano (ADA) est le plus grand perdant de notre liste aujourd’hui, car le taux de l’altcoin a baissé de 4,25%.

Graphique ADA/USD par TradingView

Cardano (ADA) a de nouveau rebondi sur le support à 1,832 $, ce qui signifie que les traders contrôlent toujours la situation. Cependant, le volume de vente augmente, ce qui signifie que la cassure peut entraîner une forte baisse des prix et ramener l’ADA dans la région autour de 1,50 $.

ADA se négocie à 1,849 $ au moment de la publication.

BNB/USD



Binance Coin a chuté de 3,68% au cours de la dernière journée.

Graphique BNB/USD par TradingView

Binance Coin (BNB) est sur le point de briser la résistance à 570 $. Si les traders peuvent se fixer en dessous de ce niveau, la baisse peut se poursuivre à mesure que le volume des ventes augmente. Dans ce cas, la résistance la plus proche où un retournement est possible est le support à 540 $.

BNB se négocie à 569 $ au moment de la publication.