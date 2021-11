Pourquoi les analystes restent optimistes sur le prix du Bitcoin malgré le récent recul | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a commencé à se consolider après avoir chuté de 13% par rapport à son plus haut historique.

Alors que la récente faiblesse a incité une chute en dessous de 60 000 $, les analystes restent optimistes quant aux perspectives d’avenir de la BTC.

La correction du prix du Bitcoin peut être de courte durée, mais la principale crypto-monnaie pourrait retester 58 000 $ avant de récupérer.

Le prix du Bitcoin a plongé de 10 % depuis le 15 novembre alors que l’élan de la principale crypto-monnaie s’est déplacé à la baisse. Bien que BTC soit confronté à plusieurs obstacles techniques, il semble que l’actif numérique phare ait obtenu un support fiable pour éviter de nouvelles pertes.

Les données sur les prix du Bitcoin offrent des prédictions optimistes

Le prix du Bitcoin est maintenant bloqué dans une fourchette étroite après que les traders n’ont pas réussi à augmenter les prix par rapport à la répartition écrasante des vendeurs. La crypto-monnaie phare a fortement chuté par rapport à son plus haut historique, pénétrant en dessous du niveau de soutien psychologique à 60 000 $.

Cependant, les analystes restent optimistes sur le prix du Bitcoin, car les données de la blockchain suggèrent que la récente correction pourrait être de courte durée. Selon Jan Wuestenfeld, analyste chez CryptoQuant, la récente chute des prix des crypto-monnaies semble avoir été liée à un effet de levier excessif.

Wuestenfeld a ajouté que tant que les fondamentaux de la chaîne restent inchangés, les perspectives à moyen terme pour le prix du Bitcoin restent haussières.

Joo Kian, analyste chez Delphi Digital, a un point de vue similaire, déclarant que les commerçants à effet de levier ont été victimes de liquidations alors que les prix baissaient. Il a ajouté que l’intérêt ouvert était au plus haut pour la plupart des paires de trading avant que le prix du Bitcoin ne plonge. Kian a en outre souligné qu’éliminer l’endettement excessif est sain pour les marchés à long terme. Cependant, il a averti que cela pourrait prendre un certain temps avant que l’activité commerciale ne reprenne.

De plus, le Bitcoin 30-day MVRV, qui montre le profit/perte non réalisé de toutes les adresses qui ont acquis BTC au cours des 30 derniers jours, suggère que la principale crypto-monnaie est sous-évaluée et pourrait connaître une reprise.

Rapport BTC MVRV 30d

Le prix du Bitcoin pourrait retester 58 000 $ avant un rebond haussier

Le prix du Bitcoin teste la fiabilité de plusieurs niveaux de support avant que les traders ne prévoient un retour. Le principal actif numérique découvrira un pied immédiatement au plus bas du 23 octobre, à 59 595 $, avant de chuter vers la moyenne mobile simple (SMA) de 100 sur douze heures à 59 130 $.

Le modèle de canal parallèle dominant sur le graphique sur 12 heures suggère que le prix du Bitcoin pourrait être piégé dans la consolidation à court terme. Cependant, une pression de vente supplémentaire pourrait faire chuter le BTC vers la limite inférieure du modèle technique à 58 435 $. Le fait de ne pas conserver le support susmentionné entraînerait la chute de la crypto-monnaie phare au plus bas du 28 octobre à 57 807 $.

Graphique sur 12 heures BTC/USDT

Si le prix du Bitcoin parvient à se maintenir au-dessus de la ligne de tendance inférieure du canal parallèle, BTC pourrait voir un changement d’élan à la hausse. Cependant, la principale crypto-monnaie pourrait être confrontée à de multiples obstacles avant d’atteindre la cible optimiste à la limite supérieure du modèle technique.

Le premier obstacle pour le prix du Bitcoin est au plus haut du 17 octobre à 61 750 $, puis au 50 SMA de douze heures à 62 608 $. De plus grandes aspirations cibleraient 63 698 $ au plus haut du 22 octobre, puis le 21 SMA de douze heures à 64 106 $.