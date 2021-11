Le prix d’Elrond redémarre à 35% alors qu’EGLD se remet d’un revers mineur | Cryptomonnaie

Le prix d’Elrond reprend sa hausse de 38% après le récent krach.

Un sommet supérieur à 341 $ signalera une confirmation de la reprise.

Une panne du niveau de support de 269 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Elrond a franchi une tendance haussière cruciale le 4 novembre, mais a commencé à se consolider rapidement. Cet enroulement a rencontré une pression de vente lors du grand effondrement de la cryptomonnaie. Alors que les choses se calment, EGLD retente sa tendance haussière.

Le prix d’Elrond cherche un retour

Le prix d’Elrond a atteint deux sommets égaux à 302 $ et environ quatre sommets plus élevés entre le 14 septembre et le 4 novembre. La connexion de ces points d’oscillation révèle la formation d’un motif triangulaire ascendant.

Cette configuration technique prévoit une hausse de 38% à 420 $, obtenue en mesurant la distance entre le premier swing haut et le bas swing jusqu’au point de rupture de 302 $. Ce mouvement imminent place le potentiel de hausse d’EGLD à 420 $.

La dernière fois que le prix d’Elrond a franchi la ligne de tendance horizontale, il a marqué l’extension Fibonacci 100% basée sur la tendance à 341 $. Le krach boursier qui a suivi a repoussé EGLD sous ladite barrière de résistance.

Cependant, le prix d’Elrond semble faire son retour rapidement car il a augmenté de 10 % pour atteindre son niveau actuel de 313 $. À l’avenir, EGLD devra faire face à la barrière d’approvisionnement de 341 $, ce qui la propulsera vers la cible prévue à 420 $.

Graphique EGLD/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent un peu désordonnées pour le prix d’Elrond, un échec à fixer un sommet supérieur à 341 $ indiquera un manque de pression d’achat. Cependant, si la pression de vente augmente, poussant EGLD en dessous de 269 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Dans une telle situation, le prix d’Elrond pourrait chuter de 9 % jusqu’au plancher de support de 245 $ ou de 222 $ dans un cas grave.