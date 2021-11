Opulous (OPUL) rassemble 785% alors que les fans creusent le son des NFT dans l’industrie de la musique | Cryptomonnaie

Le prix OPUL grimpe dans les charts crypto après le lancement réussi de sa première vente de sécurité-NFT et ses nombreuses capacités inter-chaînes qui visent à introduire la tokenisation dans l’industrie de la musique.

Il est possible que les cas d’utilisation de la technologie des jetons non fongibles (NFT) s’étendent bien au-delà du simple suivi d’images uniques avec divers degrés de rareté et les analystes prévoient qu’un NFT touchera toutes les facettes de notre vie. Déjà, les développeurs, les artistes et les entreprises envisagent la tokenisation de tous les actifs et certains ont déjà expérimenté des billets de concert et des laissez-passer sportifs basés sur NFT.

Un projet NFT qui gagne du terrain depuis septembre est Opulous (OPUL), un protocole axé sur la tokenisation de l’industrie de la musique. Le projet prétend être orienté vers l’autonomisation des artistes dans la mesure où les droits musicaux peuvent être utilisés comme actifs adossés à de la valeur dans la finance décentralisée (DeFi).

Les données de Cointelegraph Markets Pro et de TradingView montrent que depuis qu’il a atteint un creux de 0,635 $ le 29 septembre, le jeton OPUL a « grimpé les charts » et son prix a augmenté de 1 095% pour atteindre un nouveau sommet historique de 7,60 $ le 15 novembre alors que le Le volume des transactions sur 24 heures a grimpé de 564% à 11,67 millions de dollars.

Graphique OPUL/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Trois raisons de l’éclatement d’OPUL incluent la réussite de sa première vente S-NFT, les capacités inter-chaînes du jeton qui ont permis la prise en charge de plusieurs échanges centralisés (CEX) et décentralisés (DEX) et la popularité croissante de l’écosystème NFT en tant que un ensemble.

Forte demande pour la première vente S-NFT

Le plus gros élan pour OPUL est venu avec le lancement de sa première vente S-NFT ou « NFT de sécurité », une norme de jeton spéciale créée en collaboration avec la République pour représenter les investissements que les fans font dans les chansons d’artistes.

Opulous s’est associé aux artistes Lil Pump et Soulja Boy pour organiser la vente S-NFT de leur chanson Mona Lisa, qui a atteint son objectif maximal de 500 000 $ collecté en moins de deux heures.

Notre vente S-NFT de ‘Mona Lisa’ par @lilpump & @souljaboy est maintenant terminé, nous avons donc rassemblé toutes les informations clés dont vous aurez besoin Découvrez la suite ➡️ https://t.co/dEpjYerviu#MonaLisaWeek $OPUL pic.twitter.com/pUEQ6CwrEV – Opulous (@opulousapp) 5 novembre 2021

Une fois le processus d’investissement finalisé par Republic, les contributeurs pourront se rendre sur le site Opulous et frapper les tokens S-NFT qui seront distribués sur la blockchain Algorand.

Au fur et à mesure que la chanson gagne des vues sur des plateformes comme Spotify et Apple Music ou attire d’autres éditeurs tels que la radio, les émissions de télévision, les films ou les jeux vidéo, les parts de redevance seront distribuées trimestriellement sous la forme d’USD Coin (USDC) directement aux portefeuilles détenant le S -NFT.

Capacités inter-chaînes et support d’échange

Un deuxième facteur en faveur d’OPUL a été les capacités inter-chaînes des jetons et le support de plusieurs grands CEX et DEX qui ont contribué à augmenter l’accès des commerçants au jeton.

Contrairement à de nombreux projets NFT et DeFi qui « lancés dans la nature » ​​depuis l’été de DeFi inspiré par Uniswap en 2020, OPUL a reçu le soutien de plusieurs grands échanges lors de son lancement, notamment KuCoin et Gate.

Le jeton a également pu être lancé sur deux des plus grands DEX de l’écosystème crypto – Uniswap et PancakeSwap – grâce à ses capacités inter-chaînes qui incluent actuellement Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC) et Algorand (ALGO).

Être coté sur les DEX a permis aux détenteurs de jetons de gagner un rendement en fournissant des liquidités et ceux qui ne veulent pas risquer la possibilité d’une perte temporaire peuvent désormais miser leurs jetons sur Gate qui offre un APY de 35%.

La popularité croissante des NFT

Une troisième raison des récents gains d’Opulous est la popularité croissante de l’écosystème NFT, qui continue d’attirer une grande quantité de sensibilisation du public au fil du temps.

Google recherche #NFT à un niveau record. pic.twitter.com/B2PW1Lz7bx – Singe noir (@BlackApeNFT) 15 novembre 2021

Une plongée plus approfondie dans les données de recherche par mot clé sur Google montre que les recherches de « jetons non fongibles » et « NFT » sont désormais à des niveaux record, la classe d’actifs naissante dépassant les recherches d’autres termes populaires, notamment « Dogecoin », « blockchain » et « Ethereum . «