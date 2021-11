First Mover Asia : les Altcoins montent en flèche alors que Bitcoin, Ether calent | Cryptomonnaie

Le CRO de Crypto.com et les jetons AVAX d’Avalanche ont atteint de nouveaux sommets.

Bonjour, Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché: les lunes de jetons CRO de Crypto.com concluent un accord avec le Staples Center de Los Angeles, alors que les étals de bitcoins.

Avis du technicien : La tendance haussière à long terme reste intacte malgré le ralentissement de la dynamique des prix.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 58 838 $ -1%

Éther (ETH): 4 226 $ – 0,49%

Le marché bouge

Le bitcoin et l’éther, les deux plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, ont été pensés après coup mercredi alors qu’une poignée de pièces alternatives ont fait tourner les têtes sur les marchés des actifs numériques.

La grande histoire de la journée était le jeton CRO de Crypto.com, qui a grimpé d’environ 26% pour atteindre un nouveau record historique après que l’échange de crypto et l’émetteur de cartes de crédit ont annoncé un accord sur les droits de dénomination avec le Staples Center en Californie, domicile du Los Équipe professionnelle de basket-ball des Angeles Lakers. Le jeton était un artiste remarquable à la mi-2020, mais n’avait pas beaucoup attiré l’attention depuis lors.

Avalanche, une blockchain de contrats intelligents mise en place pour concurrencer Ethereum, a été un autre gagnant alors que son jeton AVAX a atteint un niveau record après l’annonce d’un nouveau partenariat avec le géant de la comptabilité Deloitte. Les analystes de la cryptomonnaie ont déclaré que le réseau avait bénéficié de plus de 600 millions de dollars d’incitations et de fonds de développement annoncés au cours des derniers mois.

Qu’en est-il des jetons de chien dogecoin et shiba inu coin? Eh bien, ils baissent la tête ces jours-ci, loin des sommets historiques atteints plus tôt dans l’année, avec même des nouvelles apparemment positives ces jours-ci qui ne font pas grand-chose pour réveiller les oreilles. L’analyste de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, a écrit mercredi dans un rapport que les memecoins pourraient être prêts à être « purgés, afin de poursuivre le processus d’adoption des actifs crypto dans les portefeuilles d’investissement ».

Sur les marchés traditionnels, les actions ont chuté, certains commerçants craignant que la hausse rapide de l’inflation ne pousse la Réserve fédérale américaine à resserrer sa politique monétaire plus tôt que prévu, alors même que le pétrole a chuté à un plus bas de six semaines autour de 78 $ le baril.

Une réponse accélérée de la Fed au retrait de la relance monétaire pourrait réduire l’attrait du bitcoin en tant que couverture contre l’inflation tout en freinant l’élan pour les actifs à haut risque et à rendement élevé.

« Les perspectives à long terme de Bitcoin restent haussières, mais les eaux au cours des prochains mois seront agitées alors que les investisseurs institutionnels chercheront à voir si la Fed sera obligée de relever les taux plus tôt et de déclencher une vente massive d’actifs risqués », Edward Moya , analyste de marché senior pour le courtier en devises Oanda, a écrit mercredi.

Matt Blom, de la société de cryptomonnaie Eqonex, affirme que 61 750 $ représentent un niveau de prix clé pour le bitcoin. Au-dessus de cela, les prix pourraient revenir vers 65 000 $; en dessous de cela, ils pourraient revoir 58 850 $ ou même 56 670 $.

Le point de vue du technicien

Bitcoin (BTC) se stabilisait autour du niveau de support de 60 000 $ après avoir baissé d’environ 15 % par rapport à un sommet historique de près de 69 000 $.

La crypto-monnaie est à peu près stable au cours des dernières 24 heures et pourrait encore augmenter vers la zone de résistance de 63 000 $ à 65 000 $.

Les moyennes mobiles à 50 jours et à 100 jours sont en pente ascendante, indiquant une tendance positive à moyen terme. Cela signifie que les acheteurs pourraient rester actifs sur les replis compte tenu du fort soutien des prix au-dessus de 53 000 $.

Pour l’instant, l’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est inférieur à une lecture neutre de 50, ce qui signifie qu’une période de consolidation pourrait se poursuivre jusqu’à ce qu’une cassure ou une panne décisive soit confirmée.

Événements importants

18h HKT/SGT (10h UTC) : Discours de Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne

21 h 30 HKT/SGT (13 h 30 UTC) : demandes de chômage initiales aux États-Unis