Chainlink trouve un soutien probable, LINK reprendra sa hausse à 50 $ | Cryptomonnaie

Le prix du maillon de chaîne chute en dessous du drapeau baissier, signalant une tentative des traders de prendre le relais.

Les vendeurs à découvert tentent de briser le support solide final.

L’échec des traders à pousser Chainlink sous le nuage pourrait confirmer un piège à traders.

L’action des prix Chainlink est confrontée à une augmentation des prises de bénéfices et à une incertitude plus large du marché. Une baisse sous le drapeau baissier a été stoppée dans une zone de support solide. Une zone qui doit tenir ou Chainlink pourrait faire face à une descente rapide à 20 $.

Le prix du maillon de chaîne fait face à une bataille entre les traders et les traders pour déterminer la prochaine tendance

Le prix du maillon de chaîne est opposé à un point d’inflexion puissant au niveau de 29 $. Il s’agit de la dernière zone de support principale pour Chainlink avant qu’une chute rapide à la zone de valeur de 20 $ ne se produise. Cependant, toute tentative de descendre en dessous du niveau de 29 $ devrait être difficile.

Le retracement de Fibonacci à 61,8%, Senkou Span B et un nœud à volume élevé partagent la zone de valeur de 29 $. De plus, les oscillateurs confirment que le support devrait être solide – et qu’un retournement haussier peut être probable.

L’indice de force relative est au deuxième niveau de survente dans un marché haussier (40) tout en imprimant une divergence haussière cachée. De même, l’indice composite a imprimé une divergence haussière cachée à un niveau de support historique. Enfin, l’oscillateur Optex Bands augmente la probabilité de maintien du support car il est positionné à des niveaux de survente extrêmes.

Graphique Ichimoku journalier LINK/USDT

Si le prix de Chainlink se maintient au-dessus du Cloud, le support est probablement confirmé et un nouveau plus bas plus bas est établi. La marche vers 50 $ se poursuivra probablement.

Les commerçants voudront porter une attention particulière au prix de Chainlink s’il tombe en dessous du Cloud. Dans ce scénario, une chute violente et rapide pourrait se produire.