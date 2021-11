Les États-Unis n’avancent pas assez vite pour développer une CBDC, selon l’ancien président de la CFTC | Cryptomonnaie

« Nous devons agir maintenant pour améliorer l’accès aux services financiers par d’autres moyens également – le besoin est trop grand », a déclaré Tim Massad.

Tim Massad, qui a présidé la Commodity Futures Trading Commission jusqu’en 2017, a déclaré que les États-Unis étaient trop lents à élaborer un plan de modernisation de leurs systèmes de paiement.

Lors d’une audition mercredi du Comité économique conjoint sur le rôle des actifs numériques au sein du gouvernement, Massad a déclaré qu’une monnaie numérique de la banque centrale, ou CBDC, pourrait être une solution pour les États-Unis pour améliorer leurs systèmes de paiement existants, qu’il a qualifiés de » lent » et « cher ». En outre, l’ancien président de la CFTC a déclaré que même si les pièces stables pouvaient être utilisées à cette fin, elles présentaient également certains des défis les plus urgents pour les régulateurs américains et posaient des risques importants.

Massad a déclaré que les personnes utilisant des pièces stables comme Tether (USDT) pour transférer des fonds entre les bourses étaient un bon exemple de la nécessité de moderniser le système de paiement américain. Cependant, il a ajouté que les réserves de l’émetteur de pièces stables n’étaient probablement pas investies dans des « actifs liquides hautement sûrs » comme le dollar et donc pas assurés de la même manière que les fonds des institutions financières traditionnelles. L’ancien chef de la CFTC a déclaré que sa recommandation serait d’adopter des réglementations « de type bancaire », mais également d’empêcher les émetteurs d’accorder des prêts pour éliminer le besoin d’une assurance-dépôts.

« Les CBDC, les pièces stables et les actifs numériques sont généralement souvent cités comme un moyen de parvenir à une plus grande inclusion financière, et nous devrions considérer leur potentiel pour le faire », a déclaré Massad. « Nous devons agir maintenant pour améliorer l’accès aux services financiers par d’autres moyens également – ​​le besoin est trop grand. »

Le directeur de la recherche du Coin Center, Peter Van Valkenburgh, également présent à l’audience, a qualifié les pièces stables de « domaine intéressant » dans l’espace crypto, mais a fait part de ses préoccupations concernant le manque apparent de clarté réglementaire pour les émetteurs.

« Il y a certainement des émetteurs de pièces stables qui enfreignent la loi », a déclaré Van Valkenburgh, ajoutant :

Il existe également des émetteurs de pièces stables réglementés et il existe également la possibilité de créer davantage un foyer fédéral pour la réglementation des pièces stables. Nous n’avons pas de vide juridique là-bas, je pense — nous avons juste un vide d’application.

Les commentaires de Van Valkenburgh et de Massad font suite à un rapport du groupe de travail du président sur les marchés financiers suggérant que les émetteurs de pièces stables aux États-Unis devraient être soumis à une « surveillance fédérale appropriée » semblable à celle des banques. Le groupe a déclaré qu’une législation est « urgente nécessaire pour traiter de manière globale les risques prudentiels posés par les accords de paiement stable ».