Axie Infinity pourrait encore chuter de 30% alors que les prises de bénéfices s’intensifient | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity connaît des prises de bénéfices qui devraient se poursuivre dans un contexte plus large de faiblesse du marché des crypto-monnaies.

Le motif supérieur arrondi menace un retracement plus profond.

Une correction supérieure à 30 % pourrait se produire.

Le prix d’Axie Infinity reste l’une des crypto-monnaies les plus performantes de 2021. Son sommet historique de 166 $ a été atteint la semaine dernière et fait maintenant face à des prises de bénéfices et à un recul.

Prix ​​Axie Infinity pour expérimenter la réversion moyenne d’Ichimoku

L’action des prix d’Axie Infinity est très similaire à l’action des prix actuelle de Bitcoin et Ethereum. La similitude réside dans les écarts importants et persistants entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen hebdomadaire.

Étant donné que les écarts entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen se résolvent souvent en quatre à six périodes, Axie Infinity est prêt pour une baisse quasi-immédiate. Le Tenkan-Sen hebdomadaire sur le graphique d’Axie Infinity est à 106,50 $. Un retour à ce niveau représenterait une baisse de 30% par rapport à l’ouverture hebdomadaire actuelle. Cependant, il existe une forte possibilité d’un déclin encore plus profond.

Le profil de volume montre qu’une baisse en dessous de 120 $ pourrait déclencher un passage rapide à la zone de valeur de 85 $. L’indicateur est extrêmement mince entre ces deux niveaux de prix. Lorsque le prix tombe en dessous du nœud à volume élevé à 120 $, le prix d’Axie Infinity est susceptible de baisser, comme un vide vers le prochain nœud à volume élevé près de 84 $ – qui est également proche du Kijun-Sen.

Graphique Ichimoku hebdomadaire AXS/USDT

Alors que les écarts entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen se résolvent souvent avec le déplacement des prix vers le Tenkan-Sen, ce n’est pas toujours le cas. Par conséquent, le prix d’Axie Infinity pourrait se consolider et attendre que le Tenkan-Sen monte au prix pour combler lentement l’écart. Cela invaliderait la baisse actuelle de 30% prévue.