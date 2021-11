Les analystes pensent que XRP et Ethereum sont du même côté dans l’affaire SEC v. Ripple | Cryptomonnaie

Les partisans de l’armée XRP soutiennent que la victoire de Ripple avec un préavis raisonnable garantit à Ethereum une victoire sur le même.

Les détenteurs de XRP et d’Ethereum sont du même côté de l’argument, s’attendant à ce que Ripple Labs gagne l’affaire.

Les avocats de Ripple ont déposé une demande en vertu de la Freedom of Information Act pour traitement injuste par la SEC, entraînant Ethereum dans une bataille juridique en cours.

Contrairement à la croyance populaire, les détenteurs de XRP et d’Ethereum ne sont pas opposés dans l’affaire SEC v. Ripple. Les partisans de l’armée XRP considèrent que la victoire de Ripple est susceptible d’avoir un impact positif sur le marché global des crypto-monnaies.

Les détenteurs d’Ethereum bénéficieront de la victoire de XRP avec un préavis raisonnable

Un partisan de l’armée XRP, John Deaton, a récemment fait valoir que les détenteurs de XRP et d’Ethereum étaient du même côté de la bataille juridique entre la Securities & Exchange Commission (SEC) et Ripple.

Deaton soutient que si Ripple gagne l’affaire avec un préavis raisonnable, cela garantit une victoire aux détenteurs d’Ethereum. La défense de l’avocat de Ripple repose sur l’hypothèse que le géant des paiements n’a pas reçu d’avis raisonnable et équitable de la SEC quant à savoir si les ventes de XRP sont considérées comme des ventes illégales de titres.

Les demandes d’admission de la société (relatives au préavis équitable) peuvent ne pas recevoir de réponse si le juge fait droit à la requête de la SEC visant à radier la défense du préavis équitable.

Deaton a partagé ses réflexions sur la façon dont les détenteurs de Ripple et d’Ethereum mènent la même bataille.

Qui est l’ennemi ? Certains m’ont accusé d’avoir fait @Ondulation affaire à propos #XRP #ETH. C’est parce que j’ai écrit la chronologie des faits et le #Éther Mémo de passe gratuit.

Mais la lutte est contre la SEC. Que cela nous plaise ou non, ironiquement, XRP et ETH sont du même côté dans le cas de la SEC. – John E Deaton (@JohnEDeaton1) 15 novembre 2021

La juge Sarah Netburn a ordonné à la SEC de remettre les documents liés à l’analyse d’Ethereum. Si l’équipe d’avocats de Ripple peut prouver avec une conviction raisonnable que XRP n’est pas une sécurité et montrer que XRP Ledger et l’écosystème sont plus décentralisés qu’Ethereum, le géant est susceptible de gagner.

Lorsque les avocats de Ripple ont déposé une demande en vertu de la Freedom of Information Act concernant le traitement injuste du XRP par la SEC, Ethereum s’est retrouvé dans une bataille juridique entre le géant des paiements et le régulateur.

Deaton pense que les détenteurs de XRP et d’Ethereum mènent la même bataille, et la victoire de Ripple est susceptible d’alimenter un récit haussier pour les deux altcoins parmi les commerçants.