Le prix du Dogecoin risque de chuter à 0,18 $ | Cryptomonnaie

Prix ​​du Dogecoin sur le fil du rasoir, baisse significative prévue si les acheteurs se tarissent.

Les données fondamentales haussières concernant le satellite DOGE-1 financé par Dogecoin n’incitent pas à l’achat.

Le seuil pour empêcher Dogecoin de tomber devient de plus en plus difficile à franchir.

Le prix du Dogecoin a, comme la majorité du marché des crypto-monnaies, fait face à de fortes ventes au cours des derniers jours. Mais contrairement à la plupart des altcoins, Dogecoin est positionné contre un effondrement imminent des prix.

Le prix du Dogecoin risque de chuter à 0,18 $, pourrait chuter de plus de 75 % à 0,08 $

Le prix du Dogecoin est à un point de basculement. Une clôture égale ou inférieure à la zone de valeur de 0,23 $ créerait probablement un mouvement rapide vers le niveau de 0,18 $. À partir de là, Dogecoin court le plus grand risque de baisse.

Un coup d’œil au profil de volume 2021 montre une fourchette de négociation extrêmement mince entre 0,18 $ et 0,08 $ – presque aucune négociation n’a eu lieu entre ces niveaux de prix. Ceci est préoccupant car le prix traite ces faibles niveaux de volume comme un vide. En d’autres termes, si le prix du Dogecoin tombait en dessous de 0,18 $, il est probable qu’il soit « aspiré » dans un vide de volume vacant vers le prochain nœud à volume élevé. Le nœud à volume élevé suivant n’apparaît qu’entre 0,08 $ et 0,09 $.

Malgré les nouvelles optimistes concernant un prochain satellite lunaire entièrement financé par Dogecoin et baptisé DOGE-1, il y a eu peu d’intérêt pour soutenir le prix Dogecoin. Cela peut être observé en regardant les oscillateurs. L’indice composite est à un angle où il passera en dessous de ses moyennes mobiles très bientôt. De plus, l’indice de force relative est rejeté par rapport au premier niveau de surachat dans un marché baissier à 55.

Graphique Ichimoku journalier DOGE/USDT

Le prix du Dogecoin a un chemin difficile pour invalider toute perspective baissière à court terme. En raison du profil de volume, il est plus facile pour Dogecoin de descendre plus bas que de monter plus haut. Dogecoin doit également clôturer au-dessus de tous ses niveaux Ichimoku sur le graphique hebdomadaire pour revenir à un marché haussier clair. Cela ne se produira que si Dogecoin peut se rallier et se rapprocher d’au moins 0,38 $.