Le crash du prix de l’Ethereum s’est arrêté, mais le point de douleur maximale est encore à venir | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a cassé le canal de tendance principal de la tendance haussière et a corrigé 10%.

Le prix de l’ETH voit les traders serrer l’action des prix contre le support actuel.

Une autre cassure à la baisse entraînerait une autre dévaluation de 8% à 18% pour l’action des prix des ETH.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a vu sa tendance haussière s’arrêter mardi alors que le prix de l’ETH a perdu 10% de sa valeur. Pendant la déroute, de nombreux acheteurs ont été arrêtés de leurs positions longues, ce qui a entraîné une accélération de la baisse de la demande d’achat. Désormais, les traders ne récupèrent pas les pièces ETH à 4 060 $, ce qui ouvre la porte aux traders pour pousser le prix encore plus loin vers 3 687 $ ou 3 391 $ à court terme.

Le prix de l’Ethereum voit la demande se tarir alors que les traders attendent la stabilisation des prix des ETH

Le prix de l’ETH voit une nouvelle pression baissière se renforcer contre 4 060 $, et une autre jambe plus basse semble presque inévitable. Même avec l’indice de force relative déjà nettement inférieur, il a encore de la marge avant d’atteindre la zone de survente. Les traders auront cependant du pain sur la planche car ils feront face au pivot mensuel et à la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours à 3 911 $.

Graphique journalier ETH/USD

Une nouvelle correction à la baisse devrait rencontrer le support et ralentir au niveau du pivot susmentionné et de la SMA à 55 jours. Les traders auront pris plus de bénéfices en cours de route, mettant en évidence 3 687 $ comme point final possible pour la correction de l’ETH. Les traders voudront relever le prix de l’ETH à ce niveau, étant donné qu’il représentera une remise solide et essaiera de faire remonter l’action des prix vers ou au-dessus de 4 060,0 $.