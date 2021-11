Les traders à pois fuient la scène alors que le prix du DOT s’effondre | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot est tombé en dessous de la SMA de 55 jours et du pivot mensuel.

Le prix du DOT continue de se négocier à la baisse, car le RSI ne montre aucun signe d’augmentation du volume côté achat.

Attendez-vous à une nouvelle baisse et à une possible accélération de la baisse avec une dépréciation de 20 %.

Polkadot (DOT) est sous pression car les traders ont inversé la tendance haussière et cherchent maintenant à faire baisser le prix du DOT. Les traders peuvent défendre le support à 37 $, mais si cela se brise, une autre grosse dévaluation pourrait suivre. Attendez-vous à ce que les traders n’attrapent pas le couteau qui tombe et recherchent plutôt que la correction actuelle se déroule complètement avant d’intervenir et de racheter à nouveau une position étendue.

Le prix de Polkadot porte la poursuite de la dévaluation de 20% avant que les traders ne recherchent des entrées

Le prix du polkadot est repassé sous le niveau de 45,22 $ il y a quelques jours mais n’a pas cessé de se consolider en dessous, et hier, la correction s’est étendue de 15 % supplémentaires en une seule journée. La douleur n’a pas encore disparu pour le prix DOT car, alors que le pivot mensuel pourrait ralentir la chute, il y a toujours la possibilité d’une autre cassure en dessous de son support à 39,50 $.

Le prix du DOT semble être dans une tendance baissière avec une pression baissière croissante et l’indice de force relative ne montrant pas de hausse du côté acheteur. Attendez-vous à un nouveau test de 37,03 $, suivi d’une pause et d’une nouvelle accélération de la vente. Avec ce mouvement, une autre dévaluation de 20% atteindra le prix du DOT et verra les traders s’écarter jusqu’à ce que le prix atteigne 31,61 $.

Graphique journalier DOT/USD

Une fois que le prix du DOT se négociera entre 31,61 $ et 29,12 $, les traders commenceront à construire un commerce de fondu avec le gros chiffre de 30 $ comme soutien psychologique et incitation pour les traders à être longs. Avec cette correction de prix, le RSI se négociera dans une zone de survente et n’attirera pas plus d’traders sur la scène car l’indicateur signalera que le profit de la tendance baissière sera limité. Cela devrait alors voir les traders regagner du terrain vers 37,03 $.