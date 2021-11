Le rouble numérique ne devrait pas affecter l’inflation, selon la Banque de Russie | Cryptomonnaie

Selon les données officielles, le taux d’inflation de la Russie a atteint 8,1% en octobre, le niveau le plus élevé depuis près de six ans.

La Banque de Russie n’adoptera pleinement une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) que si le rouble numérique remplit plusieurs conditions dans le cadre de tests pilotes, a déclaré la gouverneure Elvira Nabiullina.

Nabiullina a parlé lundi du rouble numérique devant le comité de la Douma d’État sur les marchés financiers, révélant plus de détails sur le déploiement de la CBDC, a rapporté l’agence de presse locale Interfax.

La Banque de Russie n’adoptera la CBDC qu’une fois que la banque s’assurera que les roubles peuvent être facilement convertis en roubles numériques et non en espèces, et uniquement à un ratio de un pour un, a-t-elle déclaré.

« Ce devrait être un véritable rouble à part entière, sans remise ou quoi que ce soit d’autre », a noté Nabiullina, ajoutant que la banque centrale s’attend à tester le rouble numérique pendant au moins un an avant un déploiement réel.

Nabiullina a souligné que le rouble numérique ne devrait pas affecter l’inflation locale. « Notre hypothèse est que l’introduction du rouble numérique n’accélérera en aucune manière l’inflation et n’affectera pas l’inflation », a-t-elle noté.

La Russie a connu une augmentation massive de l’inflation au milieu de la pandémie de COVID-19. Selon les données officielles du service national des statistiques de Rosstat, le taux d’inflation domestique a atteint son plus haut niveau en près de six ans, avec une hausse de 8,1% en octobre. La Banque de Russie s’attendrait à avoir abaissé le taux d’inflation à 5% ou 6% au plus tôt en 2023.

Les remarques du gouverneur interviennent après que les législateurs russes ont publié un ensemble de documents décrivant les principaux aspects de la politique monétaire du pays pour 2022 et la période 2023-2024.

L’un des documents indique que la Banque de Russie envisage d’adopter le rouble numérique « progressivement, en élargissant progressivement le champ d’utilisation ». La banque n’exclut pas les « restrictions et limites » pendant la phase initiale du déploiement de la CBDC.

La banque centrale craint que le rouble numérique ne déclenche une augmentation du coût de financement des banques tout en « réduisant l’efficacité du mécanisme de transmission de la politique monétaire », mais a déclaré que cela pourrait être potentiellement résolu à mesure que le rouble numérique deviendrait plus accessible et est utilisé par un grand nombre de clients. La banque a également noté des problèmes de confidentialité potentiels concernant les transactions de la CBDC.

Les législateurs ont déjà recommandé une évaluation détaillée de ces risques pour maintenir la pérennité du secteur bancaire et la stabilité macroéconomique.

Comme indiqué précédemment, la banque centrale russe prévoit de lancer les premiers tests pilotes pour un rouble numérique au début de 2022 en collaboration avec les principales banques locales, dont Sberbank et VTB, ainsi que des banques privées telles que Tinkoff Bank.