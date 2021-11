Le prix de SafeMoon forme un triangle baissier, prêt à baisser | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon poursuit sa tendance baissière parallèlement à une ligne supérieure baissière.

Les traders SafeMoon dictent l’action des prix et poussent les prix contre le support.

Attendez-vous à ce que le prix de SafeMoon baisse avec un retour à 0,00000100 $.

Le prix de SafeMoon (SAFEMOON) est assiégé par une nouvelle baisse des prix, car le prix de Safemoon est comprimé contre le plancher temporaire à 0,00000289 $. Alors que les traders continuent de vendre le long de la ligne supérieure rouge descendante, attendez-vous à ce que l’élan s’avère trop important pour que les traders se défendent et qu’il y ait une cassure plus bas dans le plancher. Attendez-vous à une poursuite de la baisse vers 0,00000100 $.

Prix ​​de Safemoon sous le siège des traders sans représailles de taureau de sitôt

Le prix de Safemoon est à nouveau dans une tendance baissière avec une action des prix en retrait depuis novembre. Avec déjà 45% de pertes enregistrées depuis que SafeMoon a atteint 0,00000700$, une cassure en dessous du niveau de support actuel tiendrait encore 40% de dévaluation par rapport au dollar. Le mouvement baissier de SafeMoon est dû au fait que les traders ont court-circuité SafeMoon et parce que l’indice du dollar a atteint un sommet de la nouvelle année alors que le billet vert s’est apprécié de 3% en novembre.

Le prix de SafeMoon a donc dans sa paire de devises contre le dollar deux éléments plaidant contre une éventuelle hausse. Attendez-vous à ce que le triangle baissier, formé par le plancher à 0,00000100 $ et la ligne de tendance descendante rouge, tombe en faveur des traders avec une cassure inférieure qui pourrait rapidement accélérer vers 0,00000200 $ dans une première phase. Dans le dernier cycle de tendance baissière, les baissiers viseront le niveau de 0,00000100 $ qui a maintenu un support depuis avril et a été testé pour sa force en août et septembre.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

Cela dit, attendez-vous à ce que les traders se tiennent prêts à 0,00000100 $ pour ramasser le prix SafeMoon à un niveau et une remise très attractifs. Le prochain niveau de support est très proche à 0,00000050 $, le plus bas historique pour Safemoon. Avec ces deux niveaux très serrés l’un près de l’autre, attendez-vous à des pics importants de volume côté achat et à une cassure haussière assez rapidement vers 0,00000289 $.