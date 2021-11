Les investisseurs de Bitcoin tremblent de peur alors que Mt. Gox se prépare à vider 141 000 BTC | Cryptomonnaie

L’ancien échange Bitcoin Mt. Gox approche de la fin d’un plan de réhabilitation visant à restituer 141 686 Bitcoins à leurs propriétaires légitimes.

Les experts pensent que le Bitcoin perdu à Mt. Gox est susceptible de faire son retour vers les échanges.

La chute du prix du Bitcoin en dessous de 60 000 $ a été alimentée par l’annonce du retour de Mt. Gox et le rejet de l’ETF Bitcoin au comptant.

Les analystes pensent que le retour de Mt. Gox combiné au récent rejet de l’ETF au comptant Bitcoin a déclenché une baisse du prix du BTC. Les jetons Bitcoin que Mt.Gox échange devraient retourner aux investisseurs et aux commerçants ont été acquis entre 100 $ et 1 000 $. Cela pourrait déclencher une vente en cascade de Bitcoin.

Mt. Gox se prépare à rendre aux commerçants les Bitcoins perdus sur son ancien échange

Le plan de la défunte bourse de crypto-monnaie visant à restituer 8,5 milliards de dollars en Bitcoin aux commerçants et aux investisseurs a obtenu l’approbation finale des administrateurs. Le plan de redressement est désormais définitif et contraignant, et les créanciers seront indemnisés, suite à la confirmation d’un tribunal japonais.

Mt. Gox était autrefois le plus grand échange Bitcoin au monde. Perdant des BTC qui appartenaient à des milliers de clients, la bourse a fermé ses portes début 2014, et les commerçants attendent depuis la récupération des fonds perdus.

L’échange a perdu 850 000 jetons BTC au moment de la fermeture et est maintenant prêt à en restituer 141 686. La bourse basée à Tokyo est prête à indemniser plus de 8,5 milliards de dollars en avoirs en Bitcoin (pour 60 000 dollars par jeton BTC) à ses propriétaires légitimes.

Un tribunal de district de Tokyo a maintenant émis une conformation « finale et contraignante » en réponse à la requête de 2018 déposée par les créanciers.

@CryptoWhale, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, estime que la récupération des Bitcoins perdus déclenchera un crash du prix BTC. L’analyste fait valoir que les jetons BTC que Mt.Gox prévoit de retourner ont été acquis à un prix de 1 000 $ ou moins.

En 2014, le mont Gox a été « piraté » Désormais, plus de 150 000 Bitcoins sont rendus à leurs propriétaires… La dernière fois qu’ils ont détenu du BTC, c’était entre 100 et 1 000 dollars. Ils vendront sans aucun doute, ce qui déclenchera un krach majeur. – M. Baleine (@CryptoWhale) 17 novembre 2021

Au fur et à mesure que les réclamations des créanciers sont réglées, les jetons BTC sont susceptibles de commencer à inonder les échanges. Un pic du solde Bitcoin sur les échanges augmente historiquement la pression de vente sur l’actif.

Le récent rejet de l’ETF Bitcoin spot par la Securities & Exchange Commission (SEC) combiné à la confirmation de la reprise de 141 686 BTC devrait alimenter une perspective baissière parmi les commerçants et les investisseurs.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et ont prédit une baisse à 54 000 $ au début de la correction.