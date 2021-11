Eterbase récupère le premier million de dollars après un piratage qui l’a laissé en faillite | Cryptomonnaie

Vendredi dernier, un service d’échange de crypto slovaque, Eterbase, a récupéré la première partie des 5,4 millions de dollars qui ont été volés à la suite d’un piratage du système en septembre de l’année dernière. Grâce à ChangeNOW qui a réussi à arrêter la transaction le jour même du piratage, 600 000 pièces MATIC ont été restituées à Eterbase. ChangeNOW a attendu la demande de remboursement d’Eterbase pendant environ un an avant de contacter l’échange lui-même. Au cours de cette période, le prix des pièces Polygon congelées a augmenté d’environ 90 fois et s’élève désormais à 1 million de dollars.

Eterbase a du mal à rester sur le marché depuis le piratage et a récemment déposé son bilan. L’avenir de l’entreprise pourrait désormais dépendre du fait que d’autres services d’échange restitueront ou non l’argent manquant à Eterbase.

Qu’était le hack Eterbase et quelles sont ses conséquences ?

Le 7 septembre 2021, six des hot wallets d’Eterbase ont été compromis et environ 5,4 millions de dollars de crypto ont été volés. Les actifs piratés comprenaient plusieurs crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Tron, Tezos, Algo, Polygon et autres. Malheureusement, Eterbase n’a pas pu arrêter le piratage immédiatement après sa détection. Plus tard, lorsque les adresses des portefeuilles ont été suivies, il s’est avéré qu’au moins une partie de l’argent volé s’est retrouvée sur différentes plateformes d’échange de crypto, notamment Binance, Huobi, HitBTC et d’autres. Eterbase a donc demandé à ces services de geler les fonds. Jusqu’à présent, ChangeNOW a été la seule plateforme d’échange à avoir officiellement confirmé avoir arrêté la transaction suspecte et remboursé l’argent.

Après la cyberattaque, il a été extrêmement difficile pour Eterbase de conserver sa place sur le marché. Il est entré en mode maintenance après le piratage, mais a ensuite poursuivi son travail. En avril, cependant, la plate-forme a annoncé qu’elle arrêterait toutes ses opérations et a demandé à ses utilisateurs de retirer les fonds.

Enfin, en octobre de cette année, Eterbase a déposé son bilan.

Cas ChangeNOW

ChangeNOW est l’un des nombreux services de traitement de chiffrement par lesquels les cybercriminels ont tenté d’échanger les fonds volés. Alors que la plateforme était sur le point d’effectuer une transaction MATIC vers BTC, le 7 septembre 2020, le système AML du service a découvert que l’adresse du destinataire avait été signalée et a immédiatement gelé les fonds.

Après cela, ChangeNOW a stocké 600 000 MATIC pendant un an, en attendant une demande du propriétaire de la crypto pour récupérer le montant perdu selon leurs conditions d’utilisation. Comme pendant une année entière aucune demande n’a été reçue, cet automne, la plateforme d’échange a contacté Eterbase et a informé le service du montant retenu. Ensuite, ChangeNOW a coopéré avec la police slovaque pour obtenir la vérification nécessaire et a renvoyé 600K MATIC, dont la valeur a été multipliée par 90 au cours de l’année, atteignant plus d’un million de dollars, à Eterbase.

Mike Ermolaev, responsable des relations publiques chez ChangeNOW, a partagé ses réflexions sur l’incident :

«Nous pensons que les monnaies numériques ne devraient pas être quelque chose que les gens ont peur de traiter car c’est une alternative incroyable à l’économie fiduciaire et devrait être accessible et sûre pour tout le monde. Par son exemple, ChangeNOW veut prouver que les plateformes crypto peuvent être transparentes et dignes de confiance.

Et le reste de l’argent ?

ChangeNOW est la première et pour le moment la seule plateforme à avoir restitué les fonds manquants à Eterbase. D’autres montants volés en crypto ont été suivis et déclarés conservés sur différents échanges tels que Binance, Huobi Global et HitBTC. Dans l’un de ses récents Tweets, le co-fondateur d’Eterbase, Robert Aux, a exprimé son espoir que d’autres plateformes d’échange renvoient les pièces crypto manquantes à Eterbase.