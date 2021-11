Top 5 des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir (2021) | Cryptomonnaie

Les cryptos Penny sont des altcoins qui offrent d’énormes récompenses mais des risques tout aussi plus élevés.

Contrairement aux crypto-monnaies bien établies, ces pièces ont une forte probabilité de tirage de tapis.

Cet article répertorie les cinq meilleures crypto-monnaies en penny en 2021 dans lesquelles investir.

Les crypto-monnaies ont connu un rallye massif lors de la course haussière de 2021. Les altcoins, les blue chips DeFi et même les pièces meme ont vu leur valeur plus que doubler en quelques jours à quelques mois. Cette augmentation de leur prix est quelque chose qui se produit pendant chaque cycle de boom.

Comme les actions, le prix du Bitcoin connaît des périodes d’expansion extrême, appelées cycles d’expansion, suivies de cycles de récession. Les altcoins se développent généralement pendant la phase de boom et ont un taux de rendement plus élevé avec un risque encore plus élevé.

Cependant, il n’est pas facile de sélectionner des altcoins car ils coûtent une douzaine de centimes, sans parler des crypto-monnaies d’un sou. Par conséquent, cet article examine une liste de crypto-monnaies en penny qui pourraient devenir exponentielles dans la deuxième étape de la course haussière.

Les cinq meilleurs choix de crypto-monnaies en penny se répartissent en trois catégories, les pièces meme, les jetons de remise, les jetons blockchain du cas d’utilisation réel.

Voici les cinq meilleurs cryptos au centime à acheter en 2021

Dogecoin (DOGE) – la pièce de monnaie originale.

Shiba Inu (SHIB) – la crypto sur le thème du chien qui est passée des vagues d’approbation et a lancé son propre DEX.

Ripple (XRP) – le jeton de remise qui a un énorme potentiel d’éclatement s’ils gagnent le procès en cours.

Stellar (XLM) – bien que similaire au XRP dans de nombreux cas, XLM pourrait en tirer un profit considérable si le résultat de SEC v. Ripple est négatif.

VeChain (VET) – la blockchain qui aide déjà à nettoyer les océans est récemment entrée dans l’industrie des aliments pour animaux de compagnie d’un milliard de dollars en Chine

Altcoins contre penny crypto-monnaies

Toutes les crypto-monnaies autres que BTC sont généralement regroupées sous le surnom « altcoin ». Cependant, ces pièces peuvent être classées en plusieurs catégories telles que :

ERC-20 et BEP-20 : Ces altcoins sont le résultat de normes de contrats intelligents. ERC-20 est pour la blockchain Ethereum, tandis que BEP-20 fait référence à la Binance Smart Chain (BSC). Des exemples de pièces ERC-20 incluent Uniswap (UNI), Yearn Finance (YFI) et Chainlink (LINK). Pancake (CAKE), Alpha (ALPHA) et Swipe (SXP) sont des altcoins BEP-20. Jetons natifs : ces pièces sont natives de leurs blockchains parents comme Ripple (XRP), Stellar (XLM), Dogecoin (DOGE) et ainsi de suite. Par secteur : pièces DeFi comme Yearn Finance (YFI), Aave (AAVE), Terra (LUNA) ; des pièces de monnaie comme Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE), SafeMoon (SAFE); et les jetons oracle comme Chainlink (LINK), Band (BAND) et Augur (REP) sont sous-catégorisés en fonction de cas d’utilisation similaires.

Avant d’entrer dans la liste des meilleures crypto-monnaies de penny dans lesquelles investir en 2021, regardons ce que sont les cryptos de penny et ce que cela implique d’investir dans celles-ci.

La vérité sur les cryptos penny

Alors que la catégorisation des altcoins est complexe en fonction de l’aspect de la classification, les crypto-monnaies penny sont beaucoup plus faciles à définir. Ce sont des altcoins d’une valeur inférieure à 1 $, quel que soit le secteur sur lequel ils essaient d’avoir un impact et la blockchain sur laquelle ils sont basés.

Outre le prix, les crypto-monnaies en penny peuvent varier de multiples façons et peuvent être suivies à l’aide de facteurs de risque, de capitalisation boursière, etc.

Les altcoins sont relativement plus risqués en raison de leur nature volatile, mais avec les cryptos au centime, le risque augmente de façon exponentielle pour trois raisons : le manque d’informations, la liquidité et les escroqueries.

Manque d’informations : le pseudonyme, une philosophie majeure des crypto-monnaies, est un obstacle important qui permet aux développeurs ou aux créateurs de se cacher derrière des comptes anonymes. Lorsqu’on investit dans des crypto-monnaies, il est crucial de connaître l’équipe qui travaille derrière les rideaux, ce qui permet d’évaluer leurs intentions dans une certaine mesure. De plus, les projets ont tendance à ignorer les audits, ce qui entraîne le plus souvent des pertes de fonds ou des escroqueries.

Liquidité : la récente course haussière a vu le lancement de nombreux jetons meme sur des échanges décentralisés (DEX) sans audit et très peu de liquidité. De plus, la distribution des jetons était biaisée avec une concentration massive parmi les créateurs de projets. Par conséquent, les crypto-monnaies penny sont généralement soumises à des schémas de « pompage et vidage ». Le meilleur exemple de cela était une pompe et un vidage coordonnés de XRP le 1er février 2021, qui à un moment donné ont touché plus de 100 000 membres sur Telegram.

Scams ou rug pulls : Rug pull est une expression utilisée pour décrire un projet dont les fondateurs drainent les projets de l’argent des investisseurs et abandonnent le projet, laissant les investisseurs à sec. La course haussière de 2021 a vu de nombreux projets subir des tirs au sort. SushiSwap était le seul projet qui s’est rétabli après une arnaque à la sortie, tandis qu’une grande majorité d’entre eux s’est écrasé et a brûlé. Bien que les risques liés aux crypto-monnaies penny soient inhérents, les récompenses dépassent souvent de loin les rendements des altcoins et du Bitcoin.

Le créateur de SushiSwap, Chef Nomi, est revenu dans l’espace après les débats et l’intervention du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Pour mémoire, le chef Nomi s’en est tiré avec 38 000 ETH d’une valeur d’environ 14 millions de dollars à l’époque (d’une valeur de 126 millions de dollars maintenant).

Voici à quoi ressemble la transaction d’escroquerie de sortie.

Tableau des transactions de traction de tapis SushiSwap

Cependant, après six jours, le créateur a rendu les 38 000 ETH volés.

À tout le monde. J’ai merdé. Et je suis désolé. – Chef Nomi #SushiSwap (@NomiChef) 11 septembre 2020

Selon les rapports de Cipher Trace, les tirages de tapis et les escroqueries DeFi représentaient 99% au second semestre 2020. Cette décision des escrocs rappelait étrangement les fraudes de l’ICO de 2017.

Quoi qu’il en soit, la valeur totale bloquée dans DeFI est d’environ 85 milliards de dollars, à peu près au même niveau qu’elle l’était lors du pic de mai 2021.

Carte DeFi TVL

La différence astronomique de rendements entre les cryptos penny et les cryptos principaux peut être vue dans le graphique ci-dessous. Shiba Inu, une pièce de monnaie sur le thème du chien, a vu sa valeur augmenter de 734 526% du 20 août 2020 à son apogée le 10 août 2021. Bitcoin, en revanche, a augmenté d’environ 515% au cours de la même période.

D’autres cryptos de penny ont vu des retours jusqu’à 8 400 %, ce qui en dit plus que les récompenses par rapport aux cryptos principaux comme Bitcoin ou Ethereum.

Graphique des retours BTC contre penny cryptos

Alors que le prix du Bitcoin oscille autour du niveau psychologique de 60 000 $, les choses ont pris une tournure inattendue au pays des crypto-monnaies en penny. Les pièces meme ont volé la vedette aux autres altcoins. Alors que les jetons ERC-20, BEP-20 et DeFi ont participé à la tendance haussière à court terme, les jetons de transfert comme XRP et XLM n’ont pas enregistré de gains impressionnants. Sur le front des pièces de monnaie, Shiba Inu, alias le soi-disant « tueur de Dogecoin », a tenu son nom car il a augmenté de 1 229% depuis le 1er septembre, tandis que DOGE a enregistré un retour de 24% au cours de la même période. Les analystes prédisant que Bitcoin atteindra 100 000 $ ou plus, la course haussière semble ne faire que commencer. Par conséquent, le potentiel de croissance de cette catégorie d’altcoins est énorme. Plus les investisseurs particuliers se joignent à la mêlée, plus la tendance à la hausse des pièces de monnaie sera explosive. Par conséquent, les investisseurs doivent surveiller de près les cryptos au centime pour investir à la fin de 2021.

Alors, sans plus tarder, voici les meilleures crypto-monnaies en centimes en 2021 dans lesquelles investir.

Meilleures crypto-monnaies en centimes 2021

Pièces de monnaie

Ces pièces ont été créées pour des mèmes ou des blagues et n’ont généralement aucune utilité. Cependant, Shiba Inu semble avoir poussé le concept de pièces meme un peu plus loin en lançant ShibaSwap DEX et envisage de poursuivre la mise en œuvre de Shiba Inu Incubator, une plate-forme pour incuber les détenteurs et les inciter, et Shiba Rescue, où les créateurs utilisent ‘Amazon Smile’ pour collecter et reverser un pourcentage de vos achats Amazon à la Shiba Inu Rescue Association.

Dogecoin (DOGE) :

Les pièces de monnaie pour chiens ou les pièces de monnaie mème ont gagné une telle popularité qu’elles ont été présentées dans les médias grand public. Dogecoin est la pièce de monnaie originale créée en 2013 comme une blague et portait le logo d’un chien Shiba Inu. Alors que l’altcoin s’est calmé pendant quelques années, les tweets d’Elon Musk l’ont ressuscité. DOGE était le seul altcoin qui a bénéficié de la promotion gratuite de Musk et d’autres célébrités pendant un certain temps, mais les choses ont changé à mesure que d’autres pièces meme ont émergé. Apprenez à acheter des dogecoins

Shiba Inu est l’une de ces crypto-monnaies sur le thème des chiens qui a enregistré une course massive de 734 526%. D’autre part, le prix Dogecoin est revenu à 23 022 % d’août 2020 à son sommet le 8 mai.

Pièces de remise

Ripple a été conçu à l’aide d’une preuve de participation pour créer une meilleure blockchain qui est plus efficace que Bitcoin avec la capacité de gérer des applications du monde réel. Stellar Lumens suit un chemin similaire mais est moins dans un dilemme que Ripple et n’a pas eu de démêlés avec les autorités.

Ondulation (XRP) :

Le concept derrière les jetons de transfert est d’augmenter l’efficacité des transferts transfrontaliers. Ripple a été créé dans cet esprit et fait actuellement équipe avec des banques et des institutions du monde entier. Bien que les origines de Ripple et XRP soient entourées de mystère, les investisseurs ne semblent pas avoir de problème avec cela. De plus, la bataille actuelle avec la Securities & Exchange Commission (SEC) a aidé le cas de Ripple dans certains cas, mais une victoire serait très certainement un développement positif pour ses partenaires et le prix XRP. Le prix du XRP a connu une croissance de 670% d’août 2020 à son apogée le 14 avril, mais a de la place pour croître.

Stellar Lumens est également orienté dans la même direction que XRP, mais soutient divers projets pour s’appuyer sur celui-ci et possède des fondamentaux solides.

Consultez notre guide des lumens Stellar (xlm)

Autres

VeChain (EFP) :

Le prix de VeChain a connu une augmentation d’environ 1 500 % entre août 2020 et août 2021 et a commencé à se redresser bien avant de nombreux altcoins. L’EFP est une plate-forme de chaîne d’approvisionnement basée sur la blockchain qui se concentre sur la résolution de problèmes dans le monde réel. Son partenariat avec le projet ReSea a rendu des développements palpables, nettoyant les océans, les rivières et autres plans d’eau des plastiques. Ce progrès est le résultat du rapprochement entre VeChain, ReSea et DNV. En raison des applications du monde réel, VeChain a la possibilité de se développer en s’associant à davantage d’industries.

Les cinq autres cryptos qui n’ont pas été inclus dans la liste mais qui méritent d’être mentionnés incluent :