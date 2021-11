Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la crypto restent optimistes malgré le récent krach | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin perd son biais directionnel alors qu’il revisite le plancher de support de 60 000 $.

Le prix d’Ethereum emboîte le pas et est sur le point de retester le niveau psychologique de 4 000 $.

Le prix Ripple anticipe un rebond de la zone de support de 1,01 $ à 0,96 $.

Le prix du Bitcoin est dans un état suspendu car il est aux prises avec un niveau psychologique crucial. Une situation décisive se développe pour les altcoins alors qu’Ethereum et Ripple emboîtent le pas.

Le prix du Bitcoin tente de rétablir un biais

Le prix du bitcoin a chuté de 15 % depuis l’établissement d’un nouveau record historique à 69 000 $ le 10 novembre. Cette baisse a franchi plusieurs fois le niveau psychologique de 60 000 $ et explore actuellement la possibilité d’une nouvelle baisse. La zone de demande d’un jour, allant de 58 100 $ à 60 331 $, est le prochain support crucial qui décidera du sort de la grande crypto.

Un rebond réussi indiquera que le récent crash n’était qu’un tournant malheureux. Dans un tel scénario, BTC testera à nouveau la barrière de résistance de 63 757 $, suivie d’un mouvement vers le plus haut historique avec l’espoir de pousser plus haut vers un nouveau.

En supposant que la dynamique haussière continue d’augmenter, BTC devrait se diriger vers le niveau d’extension de Fibonacci de 161,8% à 77 525 $.

Graphique 1 jour BTC/USD

Le récit haussier ci-dessus suppose que le prix du Bitcoin rebondira sur la zone de demande de 58 100 $ à 60 331 $, cependant, une ventilation de ce niveau suggérera que BTC pourrait se diriger vers une zone de liquidité, allant de 52 899 $ à 56 046 $.

Prix ​​Ethereum à la recherche d’un support stable

Le prix de l’Ethereum a chuté de 15% depuis le 15 novembre et se situe actuellement au-dessus de la barrière psychologique de 4 000 $. Cette baisse est une réinitialisation bien nécessaire qui permet aux acheteurs de réaliser des bénéfices et aux investisseurs mis à l’écart l’occasion de prendre le train en marche.

Les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que l’ETH monte à 4 500 $ à court terme avant de se débattre avec le plus haut historique à 4 875 $. Une clôture quotidienne au-dessus de cette barrière permettra à ETH de retester le niveau psychologique de 5 000 $.

Dans un cas très haussier, le prix de l’Ethereum pourrait également étendre la course aux niveaux significatifs suivants à 5 500 $ et 6 000 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Bien que le prix d’Ethereum n’ait pas retesté le niveau psychologique de 4 000 $, un échec à dépasser le niveau de 4 500 $ indiquera une faiblesse et est susceptible de déclencher une correction. Si le retrait qui en résulte produit un plus bas inférieur à 4 000 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix d’ondulation pourrait baisser

Le prix d’ondulation a suivi une tendance haussière au cours des deux derniers mois et a établi trois sommets plus élevés et quatre plus bas inférieurs. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance donne un canal parallèle ascendant.

Cette formation technique prévoit une cassure baissière. Par conséquent, une clôture quotidienne inférieure à 1,09 $ indiquera une cassure et suggérera que le prix XRP est susceptible de revoir le niveau psychologique de 1 $. Dans un cas très baissier, il pourrait trouver un support sur la zone de demande de 0,77 $ à 0,84 $.

Contrairement à Bitcoin ou Ethereum, le prix de Ripple a été sous-performant et pourrait baisser.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix Ripple parvient à rester à l’intérieur de la ligne de tendance inférieure du canal, cela indiquera qu’une hausse de 14% pour revoir le niveau de retracement de 50% à 1,24 $ est probable. Une clôture quotidienne au-dessus de la barrière de résistance de 1,41 $ invalidera la thèse baissière.