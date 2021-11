La foule de Bitcoin semble élevée sur «Hopium» en tant que tendance «achetez la baisse» | Cryptomonnaie

En tant qu’infirmières en bitcoins, une baisse hebdomadaire de 9%, les mesures sociales de la crypto-monnaie indiquent que la foule des détaillants est riche en hopium – un argot crypto pour espérer une reprise rapide et une course haussière continue.

Cependant, les données passées montrent que les reculs ou les tendances à la baisse se terminent généralement lorsque le bavardage social est baissier.

Les données suivies par la plate-forme d’analyse de blockchain Santiment montrent que les mentions « acheter la baisse » sur les réseaux sociaux sont passées à 952 mardi, atteignant les niveaux les plus élevés depuis le 7 septembre, lorsque le bitcoin s’est écrasé de 11%. Le nombre de mentions reste élevé au moment de la mise sous presse.

Cela peut être un signe que le bitcoin n’a pas encore trouvé de fond. « Il suffit de regarder les pics précédents des appels de baisse et vous remarquerez qu’ils sont souvent arrivés tôt (comme en avril et mai, respectivement) et ont tendance à être accompagnés d’une autre jambe avant que la foule ne soit enfin prouvée à droite », a déclaré Santiment dans sa mise à jour du marché mercredi.

Alors que le bavardage d’achat sur les réseaux sociaux a bondi après la chute du 7 septembre à 43 000 $, la crypto-monnaie a atteint un plancher inférieur à 40 000 $ deux semaines plus tard. Une tendance similaire a été observée à plusieurs reprises en mai et juin.

Si l’histoire est un guide, il est peu probable que le bitcoin trace une reprise vers des sommets récents proches de 69 000 $. La reprise en cours du dollar américain et l’incertitude renouvelée concernant la taxation de la cryptomonnaie aux États-Unis pourraient tenir les acheteurs de bitcoins à distance pendant un certain temps.

Cela dit, la situation dans son ensemble reste constructive, les données de la blockchain étant haussières, comme indiqué dans la newsletter First Mover de mardi.