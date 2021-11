Binance fait pression pour une réglementation de la cryptomonnaie dans le Far West et publie une doctrine des droits fondamentaux | Cryptomonnaie

Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde a été critiqué et entraîné dans des batailles juridiques avec les régulateurs du monde entier.

La constitution crypto de Binance préconise une réglementation intelligente, la confidentialité des données personnelles, une sécurité fiable et des règles concernant les produits dérivés.

L’échange fait valoir que la réglementation de la cryptomonnaie arrive bientôt et que chaque être humain devrait avoir accès aux outils financiers.

Binance a fait l’objet d’un examen réglementaire par des organismes de surveillance financiers du monde entier. La bourse n’a plus de siège et a retiré des produits dérivés de plusieurs pays, qui faisaient pression pour une réglementation de la cryptomonnaie.

La réglementation crypto est imminente, Binance l’accueille avec une doctrine

Binance a récemment publié une liste de « droits fondamentaux » soumis à une pression réglementaire croissante et à un examen minutieux de la part des régulateurs et des groupes de surveillance. L’échange soutient que chaque être humain devrait avoir accès à la cryptomonnaie.

Changpeng Zhao (CZ), PDG de Binance, a déclaré à Bloomberg que la liste des droits fondamentaux reflète ce que Binance considère comme les facteurs les plus importants de la réglementation de la cryptomonnaie.

Zhao a dit,

Nous voulons le faire savoir, afin que tout le monde comprenne à partir de notre position ce qui est important. Nous avons déjà partagé cela – pas dans ce format – avec différents régulateurs, et nous voulons que les utilisateurs le sachent également.

Binance a reconnu que les plateformes de crypto-monnaie sont obligées de protéger les utilisateurs contre les crimes financiers. Par conséquent, la bourse souhaite travailler avec les régulateurs pour définir des normes et développer un cadre qui protège les utilisateurs et leurs fonds.

CZ soutient que

Cette année, la plupart des régulateurs du monde entier examinent attentivement la cryptomonnaie, et beaucoup d’entre eux communiquent avec nous. Nous pensons donc que c’est le bon moment.

La doctrine crypto de l’échange est un appel à une réglementation mondiale de la cryptomonnaie.

Plus tôt cette année, Gary Gensler, président de la SEC, a qualifié les crypto-monnaies de « far west ». CZ vise à réglementer l’industrie afin que les acteurs de premier plan restent et que les petites entreprises non réglementées soient exclues de l’écosystème.

Binance a publié une publicité dans le Financial Times avec le titre « Crypto is Evil ». L’annonce demande aux utilisateurs de ne pas se laisser tromper par les gros titres en matière de crypto et partage les dix droits fondamentaux des utilisateurs de crypto.

Selon le tweet de CZ, la doctrine fait partie des efforts de la bourse pour inviter son prochain milliard d’utilisateurs sur la plate-forme.

Campbell Harvey, professeur de finance à l’Université Duke, estime que les régulateurs ont du mal à rattraper les technologies en constante évolution et évolution de la cryptomonnaie. Pour trouver un équilibre entre la protection des investisseurs et la préservation de l’innovation, le gouvernement américain devrait créer une nouvelle agence pour superviser la cryptomonnaie.