Le prix de Solana s’accroche à un récit haussier de 88% alors que SOL rejoint BTC et ETH sur le terminal Bloomberg | Cryptomonnaie

Le prix de Solana teste actuellement le niveau de support de 216 $ dans l’espoir de déclencher un rallye de 88%.

SOL devient la troisième crypto-monnaie après Bitcoin et Ethereum à être cotée sur le terminal Bloomberg.

Une rupture de la barrière psychologique de 200 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du solana oscille actuellement autour d’une zone de demande cruciale qui doit se maintenir pour qu’une reprise émerge. Le franchissement de cette barrière réduira la probabilité et ouvrira également SOL pour une correction potentielle.

Bloomberg accueille SOL après BTC et ETH

Le prix de Solana peut désormais être suivi sur le terminal Bloomberg via le « Bloomberg Galaxy Solana Index », ce qui en fait la troisième crypto-monnaie après Bitcoin et Ethereum à disposer de cette fonctionnalité. Tim Grant, responsable Europe de Galaxy Digital, a annoncé que ce développement était le résultat de la collaboration avec Galaxy Digital et Bloomberg LP.

Grant a déclaré,

Il s’agit de notre cinquième indice dans la famille d’indices Bloomberg Galaxy qui sont… Bloomberg Galaxy Bitcoin Index (BBG TICKER : BTC), Bloomberg Galaxy Ethereum Index (BBG TICKER : ETH), Bloomberg Galaxy Crypto Index (BBG TICKER : BGCI), Indice Bloomberg Galaxy DeFi (symbole BBG : DEFI), indice Bloomberg Galaxy Solana (symbole BBG : SOL).

Cet indice de qualité institutionnelle pour Solana sera désormais disponible dans le monde pour 400 000 utilisateurs, et la source de tarification permettra le lancement de produits basés sur Solana dans les juridictions qui le permettent.

Le prix de Solana envisage un biais directionnel

Le prix Solana a mis en place deux structures à fond arrondi entre le 9 septembre et le 2 novembre. La plus grande structure est appelée tasse, tandis que la plus petite qui la suit est appelée poignée. Les pics de ces structures peuvent être connectés à l’aide d’une ligne de tendance pour former une barrière de résistance horizontale à 216 $.

Le modèle en forme de tasse et de poignée prévoit une hausse de 88 % à 407 $, déterminée en ajoutant la distance entre le creux de la coupe et la barrière d’approvisionnement horizontale à 216 $.

Alors que le prix de Solana a éclaté le 2 novembre et a augmenté de 20%, la récente baisse a annulé les gains.

Actuellement, SOL oscille autour de 216 $ et à l’intérieur d’une zone de demande, s’étendant de 208 $ à 218 $. Le prix de Solana doit se maintenir au-dessus de cette zone pour avoir la plus grande probabilité de reprise.

Dans certains cas, le prix de Solana pourrait prolonger sa montée et retester le niveau d’extension de 161,8% de Fibonacci à 430 $.

Graphique 1 jour SOL/USDT

Cependant, si vous ne le faites pas, cela entraînera un nouveau test du niveau de support de 204 $. Si SOL produit un plus bas inférieur au niveau psychologique de 200 $, cela invalidera la thèse haussière de la tasse et de la poignée. Dans ce cas, SOL pourrait se diriger vers le niveau de support de 178 $, où les acheteurs pourraient donner une autre chance à la reprise.