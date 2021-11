Les gestionnaires de fonds s’attendent à un prix du bitcoin supérieur à 75 000 $ en 12 mois : enquête BofA | Cryptomonnaie

Les échanges longs de bitcoins sont plus encombrés que les longs ESG, selon l’enquête.

La plupart des gestionnaires de fonds mondiaux s’attendent à ce que le prix du bitcoin dépasse 75 000 $ en 12 mois, selon une enquête de la Bank of America auprès des gestionnaires de fonds mondiaux vue par CoinDesk.

Un quart des gestionnaires de fonds s’attendent à ce que le prix du bitcoin dépasse 75 000 $ en un an, contre 20 % qui pensent qu’il restera relativement stable, entre 50 000 et 75 000 $, et 19 % qui pensent qu’il tombera de 25 000 à 50 000 $.

Les positions longues sur le bitcoin sont plus encombrées que celles sur l’environnement, le social et la gouvernance (ESG), selon l’enquête. Long bitcoin a été nommé le commerce le plus fréquenté en mai et janvier.

La première réponse pour le commerce «le plus encombré» était la technologie longue, avec 37% des répondants, suivie par le bitcoin long, à 21%, et l’ESG long, avec 14% du total. Les bons du Trésor américain ont également augmenté à 13% contre environ 10% le mois dernier.

En octobre, seulement environ 10 % des gestionnaires de fonds ont désigné le bitcoin comme le commerce « le plus encombré », alors qu’il a été dépassé par les transactions ESG longues, à environ 17 % des répondants, et les positions courtes sur les actions de la Chine et des marchés émergents, à environ 15 %.

En novembre, 59% des gestionnaires de fonds ont déclaré que le bitcoin était une bulle. En mai, 75% des personnes interrogées ont déclaré que le bitcoin se trouvait dans une zone de bulle, a rapporté le Business Standard.

Bitcoin a également légèrement surperformé le pétrole et l’or pour la meilleure classe d’actifs en 2022 ; 12% des personnes interrogées ont nommé la plus grande crypto-monnaie du monde, contre 10% pour le pétrole et l’or. Les actions des marchés émergents arrivent en tête de cette liste avec 34% des répondants, suivies du S&P 500 avec 30%.