Polygon lance la solution de mise à l’échelle Miden pour décongestionner Ethereum | Cryptomonnaie

Polygon a révélé une nouvelle fonctionnalité, Miden, un cumul compatible avec la machine virtuelle Ethereum basé sur zk-STARK.

Le protocole de couche deux a engagé plus d’un milliard de dollars pour développer une technologie à connaissance nulle.

Polygon Miden devrait améliorer le développement de Dapps sur le réseau.

Polygon a introduit une nouvelle solution de mise à l’échelle, Miden Virtual Machine, qui vise à résoudre les problèmes de congestion du réseau sur la blockchain Ethereum. La nouvelle fonctionnalité permettra le développement d’applications décentralisées (Dapps) sur la blockchain de couche deux.

Polygon s’appuie sur la technologie zéro connaissance

Polygon a dévoilé une solution avancée de mise à l’échelle basée sur l’argument transparent et évolutif à connaissance nulle (zk-STARK), baptisé Miden pour surmonter les défis techniques sur le réseau Ethereum. Selon Sandeep Naiwal, co-fondateur de la blockchain de couche deux, la connaissance zéro est la voie à suivre pour Ethereum et la machine virtuelle Miden et est également l’un des éléments les plus importants de la feuille de route de Polygon pour l’évolutivité de l’ETH.

Zk-STARK permet à une partie de prouver à une autre entité qu’elle détient des informations privées sans révéler les détails de ces informations. Jusqu’à présent, Polygon a engagé plus d’un milliard de dollars pour développer la technologie à connaissance nulle.

L’industrie de la finance décentralisée (DeFi) pourrait tirer parti de zk-STARK pour rédiger des informations sensibles sur des services et des produits tels que l’assurance décentralisée ou les soins de santé. De plus, les développeurs n’auraient pas besoin d’être cryptographe ou de comprendre son fonctionnement pour l’utiliser.

Bobbin Threadbare, le chercheur principal de Facebook sur zk qui a dirigé le développement de Winterfell, dirigera le projet Miden. Threadbare a déclaré que l’ajout de Miden Virtual Machine à Polygon marque une étape importante pour la blockchain dans la résolution de certains des principaux défis techniques liés à la possibilité de s’appuyer sur des preuves crypto de l’intégrité informatique.

Polygon a ajouté que la machine virtuelle Miden introduit également deux nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge des transactions arbitraires et qu’elle génère automatiquement des preuves STARK de l’exécution des transactions.

Dans les mois à venir, le protocole de couche deux développera Miden à partir de sa première version en tant que prototype pour les premiers utilisateurs vers une machine virtuelle de qualité production avec prise en charge multilingue et confidentialité intégrée.

Le prix du MATIC doit se maintenir au-dessus du niveau crucial pour reprendre le rallye

Le prix du MATIC a chuté de 32% par rapport à son plus haut du 29 octobre, la majorité des crypto-monnaies étant confrontées à une correction. Polygon semble rechercher un support fiable avant de révéler d’autres intentions.

Sur le graphique journalier, le prix du MATIC semble avoir dépassé la configuration en triangle symétrique, suggérant une hausse de 99% depuis le point de rupture. Cependant, les espoirs de Polygon d’atteindre l’objectif optimiste ont échoué car le jeton chute vers la limite supérieure du modèle technique régissant.

Pour que le prix MATIC évite des pertes supplémentaires à l’avenir, Polygon doit se maintenir au-dessus de 1,47 $, là où la ligne de support de l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI), la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours et le sommet du triangle symétrique se rencontrent. Trancher en dessous de ce niveau pourrait révéler de nouvelles intentions baissières, et le jeton pourrait chuter vers le SMA de 200 jours à 1,35 $.

Graphique journalier MATIC/USDT

Si les traders parviennent à relancer le prix MATIC, Polygon sera d’abord confronté à une résistance au SMA de 50 jours à 1,58 $, puis au niveau de retracement de 50 % à 1,65 $. Un pic supplémentaire dans les ordres d’achat pourrait voir le jeton viser le SMA de 21 jours à 1,84 $, puis au niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci à 1,89 $.