Le prix du Shiba Inu envisage une hausse de 40% alors que la tendance à la baisse du SHIB est menacée d’épuisement | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a atteint cinq plus hauts inférieurs au cours des 20 derniers jours, suggérant un régime baissier.

Une cassure de cette tendance baissière verra SHIB baliser 0,0000565 $ et 0,0000625 $ de barrières.

Une rupture du plancher de support de 0,0000360 $ invalidera la thèse haussière.

L’action des prix Shiba Inu s’engorge à chaque plus bas, suggérant une consolidation. Si cette évolution se poursuit, le SHIB sortira probablement de la tendance baissière et entraînera une reprise explosive.

Le prix du Shiba Inu s’accélère

Le prix du Shiba Inu a atteint son plus haut historique à 0,0000885 $ le 28 octobre et, depuis ce point, il a créé cinq plus hauts inférieurs, suggérant une tendance à la baisse à part entière. Une ligne de tendance reliant ces points d’oscillation peut être tracée, indiquant une barrière de résistance en pente.

La zone de demande, qui s’étend de 0,0000328 $ à 0,00000446 $, soutiendra la pression de vente entrante et fournira au prix Shiba Inu une base dont il a besoin. Les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que les acheteurs accumulent le SHIB avec une décote et déclenchent une reprise.

Une confirmation de ce changement de tendance arrivera après que le SHIB se soit rallié à au moins 26% et brise la ligne de tendance à la baisse pour produire un plus haut au-dessus de 0,0000565 $. Au-delà de cela, le prix de Shiba Inu tentera de franchir la barrière cruciale à 0,0000625 $, constituant une ascension de 40 % par rapport à ladite zone de demande.

Graphique 1 jour SHIB/USDT

Alors que les choses semblent sombres pour le prix de Shiba Inu, une ventilation du plancher de support de 0,0000360 $ suggérera que les acheteurs ne contrôlent pas et qu’une correction plus profonde est probable. Ce mouvement invalidera également la thèse haussière et déclenchera un crash potentiel de 20% à 0,00000285 $.